Мобилизация женщин: кто должен стать на воинский учет и при каких условиях их могут призвать

По закону о мобилизации, мужчины с 18 до 25 лет обязательно должны пройти базовую военную подготовку. Женщины также могут проходить базовую военную подготовку, но только добровольно.

Related video

С мая 2024 года в Украине вступил в действие закон о мобилизации, которым был уменьшен призывной возраст, введены электронные кабинеты военнообязанных и базовая военная служба вместо срочной. В нем говорится и о том, что некоторых женщин могут мобилизовать. Кто должен обязательно стать на воинский учет говорится в материале "Правда. Жизнь".

В законе указано, что в украинскую армию женщин могут мобилизовать только по добровольному согласию. Впрочем, в статье I статьи Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорится о том, что на воинский учет должны стать все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность - это женщины-медики от 18 до 60 лет, которых определят пригодными к службе по состоянию здоровья.

Также отмечается, что взятие таких женщин на воинский учет не означает их мобилизацию. Женщины, которые имеют образование родственное с военно-учетной специальностью, из утвержденного Минобороны Украины списка могут стать на учет добровольно.

Базовая военная подготовка для женщин

По закону о мобилизации, мужчины с 18 до 25 лет обязательно должны пройти базовую военную подготовку. Женщины также могут проходить базовую военную подготовку, но только добровольно.

Для этого они, как и мужчины, должны быть годны по состоянию здоровья и достичь возраста от 18 до 25 лет.

Кто из женщин не подлежит призыву на службу

Не подлежат мобилизации забронированные работники и работницы, соискатели предвысшего и высшего образования, обучающиеся на дневной форме, докторанты и интерны.

Женщины, которые уже служат в армии, могут уволиться со службы в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Кроме того, не могут быть мобилизованы:

Не могут мобилизовать:

женщину, если ее муж проходит военную службу и они имеют ребенка до 18 лет;

супругов, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет (если нет задолженности по уплате алиментов более трех месяцев);

женщин непригодных к службе по состоянию здоровья или возрасту;

женщин и мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей умер, его лишили родительских прав, признали пропавшим без вести или он находится в месте лишения свободы;

опекунов или приемных родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Или если ребенок — совершеннолетний с I или II группой инвалидности;

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, больного тяжелыми поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, онкологией, параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми заболеваниями почек;

усыновители, которые содержат ребенка до 18 лет, который перед этим был сиротой;

те, кто имеет мужа (жену) лицо с инвалидностью I или II групп;

те, кто имеет мужа (жену) лицо с инвалидностью III группы, которую он (она) получили, потеряв конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов, или если он (она) имеют онкологию или психические недостатки;

те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужа (жены) имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);

если близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или участия в боевых действиях во время военного положения;

если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины".

Напомним, Фокус опубликовал перечень категорий украинок, которые обязаны стоять на учете в ТЦК. Также законом четко предусмотрены их обязанности.

Ранее комбат Мирослав Борисенко поддержал идею мобилизации женщин в Украине, объяснив это большей эффективностью. В то же время военный отметил, что во время войны женщины уже берут на себя ответственность за тыл, поэтому призыв украинок не "приведет к победе".