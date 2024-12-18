Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, кто из мужчин чаще всего попадает в штурмовики

Вероятность попасть в штурмовые подразделения выше для мобилизованных граждан младшего возраста. Впрочем, все зависит от состояния здоровья мобилизованного, говорят в ТЦК.

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Среди военнообязанных, которых мобилизовали на военную службу шансов попасть в штурмовые бригады больше у людей в возрасте до 45 лет. Об этом"Суспільному" рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.

По его словам, сегодня трудно сказать, где больше всего нуждаются в людях. Все мобилизованные, кроме некоторых из тех, которые уже имеют опыт службы и соответствуют требованиям по состоянию здоровья, направляются на обучение — это 90%.

Он отметил, что вероятность попасть в штурмовые подразделения выше для мобилизованных граждан младшего возраста. Впрочем, все зависит от состояния здоровья мобилизованного.

"Представители мужского пола в возрасте до 45 лет преимущественно направляются в штурмовые подразделения. Лиц старшего возраста, после 45 лет, — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны", — пояснил Монукало.

В другие структуры Сил обороны Украины, в частности, входят пограничные войска, Национальная гвардия Украины и Государственная служба специального транспорта.

Напомним, что ранее сообщалось, что в украинскую армию женщин могут мобилизовать только по добровольному согласию. Впрочем, на воинский учет должны стать все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Также сообщалось, что в Верховной Раде заявили, что мужчин в возрасте от 50 лет не мобилизуют. Однако в ТЦК объяснили, что эта информация уже потеряла свою актуальность.