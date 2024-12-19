В Кривом Роге прохожие отбивали мужчину от ТЦК: в терцентре рассказали, что произошло (видео)

Мужчина вместо того, чтобы проехать в ТЦК, начал сопротивляться, из-за чего военные вынуждены были реагировать, говорят в областном терцентре.

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В Кривом Роге работникам ТЦК пришлось буквально отбивать нарушителя правил воинского учета у прохожих. Об этом сообщили в Днепропетровском областном терцентре комплектования и соцподдержки.

Так, 17 декабря 2024 года в местных телеграмм-каналах появилось видео, на котором работники ТЦК в Кривом Роге жестко задерживали мужчину. На обнародованных кадрах видно, как трое мужчин в форме навалились на одного и тот громко кричит.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП объяснили, что произошло в тот день.

"17 декабря в городе Кривой Рог сотрудниками органов Нацполиции Украины был задержан военнообязанный гражданин, который находился в розыске как нарушитель правил воинского учета. На место происшествия была вызвана дежурная группа оповещения. Добровольно прибыть в ТЦК и СП данный гражданин отказался. Вместо этого он начал оказывать активное физическое сопротивление сотрудникам органов Национальной полиции и военнослужащим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот момент в ситуацию начали вмешиваться прохожие, но военнообязанный гражданин таки был доставлен в ТЦК и СП, где на него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что 18 декабря в Сумском ТЦК рассказали, кто из мужчин чаще всего попадает в штурмовики. Вероятность попасть в штурмовые подразделения выше для мобилизованных граждан младшего возраста.

Ранее сообщалось, что в украинскую армию могут мобилизовать женщин только по добровольному согласию. Впрочем, на воинский учет должны стать все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность.