Співробітники ТЦК і поліції "викурювали" газом людину з машини: у Міноборони відреагували

У мережі з’явились кадри, на яких військові запускають газ у цивільну автівку та підпалюють його. В учасників події це викликало сміх, але у міністерстві веселощі з ними не розділили.

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У соцмережах поширюється відео, на якому люди у військовій та поліційній формах запускають газ у цивільну машину. Кадри опублікував колишній нардеп і блогер Ігор Мосійчук, додавши до них повідомлення неназваного підписника.

Зазначається, що на відео — працівники ТЦК та поліції, які намагаються "залити газом, а згодом і спалити людину в автомобілі".

"Примітно, що один з поліціянтів — жінка, приймає в цьому процесі безпосередню участь. Важко уявити, що з тими людьми вони роблять в приміщенні ТЦК", — підкреслив підписник.

Зі слів Мосійчука, інцидент стався 19 грудня у місті Вишгород на Київщині.

На відео можна побачити, очевидно, військовий бус, до якого періодично підходять чоловіки у камуфляжі. Один з них — озброєний. Перед бусом стоїть цивільна машина, на вікнах якої зосереджена основна увага. Позаду неї — автівка поліції.

Можна помітити, як військові щось намацують руками в зоні дверей та вікон, після чого поліціянтка проштовхує щось у щілину. Поки чоловік у камуфляжі тримає двері, з-під них розходиться газ. Після цього машину знову закривають.

Невдовзі долучається ще один військовий, і дії повторюють, однак цього разу газ підпалюють. Зі сміхом учасники події починають розходитись. Чи вдалося "викурити" того, хто ховався всередині машини, з кадрів невідомо.

Реакція Міноборони

У Міністерстві оборони заявили, що категорично засуджують будь-які дії, які суперечать закону та принципам ЗСУ. Пресслужба повідомила про перевірку у взаємодії з правоохоронними органами та встановлення причетних осіб.

"Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю", — додали в Міноборони.

У Вишгородському районному ТЦК на момент публікації не коментували інцидент.

Нагадаємо, опитування українців показало, що більшість не має довіри до працівників ТЦК.

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