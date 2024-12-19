Сотрудники ТЦК и полиции "выкуривали" газом человека из машины: в Минобороны отреагировали

В сети появились кадры, на которых военные запускают газ в гражданскую машину и поджигают ее. У участников события это вызвало смех, но в министерстве веселье с ними не разделили.

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В соцсетях распространяется видео, на котором люди в военной и полицейской формах запускают газ в гражданскую машину. Кадры опубликовал бывший нардеп и блогер Игорь Мосийчук, добавив к ним сообщение неназванного подписчика.

Отмечается, что на видео — работники ТЦК и полиции, которые пытаются "залить газом, а затем и сжечь человека в автомобиле".

"Примечательно, что один из полицейских — женщина, принимает в этом процессе непосредственное участие. Трудно представить, что с теми людьми они делают в помещении ТЦК", — подчеркнул подписчик.

По словам Мосийчука, инцидент произошел 19 декабря в городе Вышгород Киевской области.

На видео можно увидеть, очевидно, военный бус, к которому периодически подходят мужчины в камуфляже. Один из них — вооруженный. Перед бусом стоит гражданская машина, на окнах которой сосредоточено основное внимание. Позади нее — машина полиции.

Можно заметить, как военные что-то нащупывают руками в зоне дверей и окон, после чего полицейский проталкивает что-то в щель. Пока мужчина в камуфляже держит дверь, из-под нее расходится газ. После этого машину снова закрывают.

Вскоре присоединяется еще один военный, и действия повторяют, однако на этот раз газ поджигают. Со смехом участники события начинают расходиться. Удалось ли "выкурить" того, кто прятался внутри машины, с кадров неизвестно.

Реакция Минобороны

В Министерстве обороны заявили, что категорически осуждают любые действия, которые противоречат закону и принципам ВСУ. Пресс-служба сообщила о проверке во взаимодействии с правоохранительными органами и установлении причастных лиц.

"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности. Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество", — добавили в Минобороны.

В Вышгородском районном ТЦК на момент публикации не комментировали инцидент.

Напомним, опрос украинцев показал, что большинство не имеет доверия к работникам ТЦК.

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