Минобороны готовит масштабное реформирование ТЦК: нардеп сообщил первые подробности

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, в министерстве осознают проблему, которая сложилась в результате работы ТЦК с населением, поэтому готовятся существенные изменения.

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В Министерстве обороны Украины готовят кардинальную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на первого заместителя министра обороны.

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Депутат выразил возмущение действиями представителей ТЦК, сославшись на недавний инцидент в Вышгороде, где сотрудниками ТЦК и полицейскими применялся слезоточивый газ для задержания водителя автомобиля.

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"Все видели вчера, как в Вышгороде выкуривали газом водителя машины. Это не должно происходить", — подчеркнул Гончаренко.

Заместитель министра подтвердил, что Министерство осознает проблему и уже разрабатывает реформу, которая должна привести к кардинальным изменениям в работе ТЦК.

Детали будущих изменений пока не разглашаются.

Когда будет принят закон о демобилизации

Кроме того, как сообщил Гончаренко, в министерстве уже разработали демобилизационный законопроект. Однако его пока не собираются выносить на рассмотрение Верховной Рады Украины. Мотивируется это недостаточным количеством резервов.

"Первый заместитель министра обороны только что сказал, что демобилизационный законопроект есть. Он уже в каком-то виде существует. Но его не внесут пока не будет достаточного количества резервов, чтобы заменить демобилизованных", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, в сети 19 декабря опубликовали видео, на котором люди в военной форме и полицейские в Вышгороде "выкуривали" газом человека из машины. В тот же день в Нацполиции сообщили, что правоохранителей, причастных к инциденту, отстранили от работы на время проведения расследования. О событиях того дня также рассказал и сам водитель авто.