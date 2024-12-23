У Львові затримували водія 8 екіпажів правоохоронців та швидка: в поліції відреагували (фото)

Правоохоронці у Львові зупинили водія за порушення ПДР, а згодом з'ясувалось, що він передуває в розшуку. Під час інциденту люди навіть зірвали поліцейським бодікамеру, чіпали їх за одяг, тому довелось викликати "підмогу".

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У Львові зупинили за порушення правил дорожнього руху, а в результаті виявилось, що він перебуває в розшуку за порушення законодавства про військовий обов'язок та військову службу. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

У відомстві зазначили, що після зупинки водія правоохоронці почали оформлювати адміністративні матеріали. З’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 (порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу) КУпАП.

Він погодився поїхати для уточнення даних, однак попередньо зробив телефонний дзвінок. Через деякий час на місці події зібрались інші громадяни. Вони перешкоджали діям поліції, чіпали правоохоронців за формений одяг та в одного працівника відібрали бодікамеру.

Водій поскаржився на стан здоров’я, тому поліцейські викликали швидку медичну допомогу. Медики оглянули чоловіка та повідомили про відсутність загрози життю й здоров’ю чоловіка.

"Надалі громадянин добровільно поїхав для уточнення облікових даних в ТЦК. Зауважимо, що до чоловіків фізична сила та спеціальні засоби не застосовувалися", — зазначили в поліції.

Затримання водія у Львові: що відомо

У понеділок, 23 грудня, у Львові співробітники ТЦК нібито примусово забрали чоловіка в машину. Чоловік знепритомнів і у нього "пішла піна з рота", повідомило видання "Експрес".

Журналісти зазначили, що чоловіка зупинили за не увімкнений покажчик повороту. Під час з'ясування обставин справи на місце події прибула велика кількість людей, які заблокували рух автомобіля та відбулась сутичка.

Згодом стало відомо, що водій перебував "у "розшуку" за ухилення від мобілізації". На місці події перебувало вісім екіпажів поліції та швидка.

Фото: 4studio

Нагадаємо, нещодавно одна українська співачка прогулялася вулицями Львова, перевдягнувшись у військову форму. Вона спиняла чоловіків та вдавала, начебто є представницею ТЦК, "перевіряла" документи та "вручала" повістки.

Додамо, що у Ковелі чоловік у військовій формі потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. За інформацією ЗМІ, він є працівником Ковельського ТЦК.