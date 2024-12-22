На Волині нетверезий працівник ТЦК втрапив в ДТП: у відомстві відреагували (фото, відео)

Мережею ширилось відео, на якому нетверезий чоловік у військовій формі став учасником ДТП. В місцевому ТЦК підтвердили цей факт та зазначили, що особа буде притягнута до відповідальності.

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У Ковелі чоловік у військовій формі потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. За інформацією "Волинських новин", він є працівником Ковельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Журналісти зазначають, що працівник ТЦК був в стані алкогольного сп'яніння. Додається, що ніхто з учасників інциденту не постраждав.

В Ковельському РТЦК та СП підтвердили факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця, що сталася внаслідок керування особою транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

"Винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни", — розповіли в ТЦК.

На момент виходу матеріалу в Національній поліції ніяк не коментували інцидент.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах поширилось відео, на якому люди у військовій та поліційній формах запускають газ у цивільну машину. Було зазначено, що на кадрах — працівники ТЦК та поліції, які намагаються "залити газом, а згодом і спалити людину в автомобілі".

Пізніше у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували "викурювання" чоловіка з авто у Вишгороді. Військовослужбовець відомства стверджував, що водій авто сам підпалив газ у салоні, щоб не дихати ним.

На відео також відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він відверто обурений ситуацією, яка склалася у Вишгороді на Київщині, коли працівники ТЦК оточили чоловіка у зачиненому авто і намагалися його в прямому сенсі "викурити" звідти.