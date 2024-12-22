На Волыни нетрезвый работник ТЦК попал в ДТП: в ведомстве отреагировали (фото, видео)

Сетью распространялось видео, на котором нетрезвый мужчина в военной форме стал участником ДТП. В местном ТЦК подтвердили этот факт и отметили, что лицо будет привлечено к ответственности.

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В Ковеле мужчина в военной форме попал в дорожно-транспортное происшествие. По информации "Волынских новостей", он является работником Ковельского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Журналисты отмечают, что работник ТЦК был в состоянии алкогольного опьянения. Добавляется, что никто из участников инцидента не пострадал.

В Ковельском РТЦК и СП подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего, произошедшей в результате управления лицом транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", — рассказали в ТЦК.

На момент выхода материала в Национальной полиции никак не комментировали инцидент.

Напомним, недавно в соцсетях распространилось видео, на котором люди в военной и полицейской формах запускают газ в гражданскую машину. Было отмечено, что на кадрах — работники ТЦК и полиции, которые пытаются "залить газом, а затем и сжечь человека в автомобиле".

Позже в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали "выкуривание" мужчины из авто в Вышгороде. Военнослужащий ведомства утверждал, что водитель авто сам поджег газ в салоне, чтобы не дышать им.

На видео также отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он откровенно возмущен ситуацией, которая сложилась в Вышгороде Киевской области, когда работники ТЦК окружили мужчину в закрытом авто и пытались его в прямом смысле "выкурить" оттуда.