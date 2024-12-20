Шмыгаль отреагировал на инцидент, когда ТЦК в Вышгороде "выкуривали" мужчину из автомобиля

В Минобороны заявили о проведении служебного расследования и обнародовании потом его результатов.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль откровенно возмущен ситуацией, которая сложилась в Вышгороде Киевской области, когда работники ТЦК окружили мужчину в закрытом авто и пытались его в прямом смысле "выкурить" оттуда. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Так, нардеп Алексей Гончаренко спросил его об инциденте в Вышгороде, который вчера вся страна увидела, и поинтересовался, не пора ли создавать гражданские отделения рекрутинга.

"Относительно отдельных позорных случаев Министерство обороны реагирует немедленно. Соответствующая реакция была и вчера от Минобороны", — сказал премьер-министр Украины.

Также первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что в отношении случая, который произошел в Вышгороде, назначено служебное расследование, после завершения которого обнародуют его результаты, в частности, предоставят их лично и Алексею Гончаренко.

Напомним, что 19 декабря в сети распространили видео, на котором мужчины в военной форме вместе с полицией задувают газом салон автомобиля и поджигают его, якобы чтобы заставить выйти из него водителя. Инцидент произошел в Киевской области возле Вышгорода.

В пресс-службе Минобороны заявили, что категорически осуждают любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.