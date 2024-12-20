Шмигаль відреагував на інцидент, коли ТЦК у Вишгороді "викурювали" чоловіка з автомобіля

В Міноборони заявили про проведення службового розслідування та оприлюднення потім його результатів.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відверто обурений ситуацію, яка склалася у Вишгороді на Київщині, коли працівники ТЦК оточили чоловіка у зачиненому авто і намагалися його в прямому сенсі "викурити" звідти. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Так, нардеп Олексій Гончаренко запитав його щодо інциденту у Вишгороді, який вчора вся країна побачила, і поцікавився, чи не час створювати цивільні відділення рекрутингу.

"Стосовно окремих ганебних випадків Міністерство оборони реагує негайно. Відповідна реакція була і вчора від Міноборони", — сказав прем’єр-міністр України.

Також перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що стосовно випадку, який відбувся у Вишгороді, призначене службове розслідування, після завершення якого оприлюднять його результати, зокрема, нададуть їх особисто і Олексію Гончаренку.

Нагадаємо, що 19 грудня у мережі поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі разом із поліцією задувають газом салон автомобіля та підпалюють його, нібито щоб змусити вийти з нього водія. Інцидент стався на Київщині біля Вишгорода.

У пресслужбі Міноборони заявили, що категорично засуджують будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.