Поліцейських, які разом із ТЦК "викурювали" чоловіка з авто в Вишгороді, відсторонили від роботи

Чоловіки у військовій формі і поліція намагались змусити вийти чоловіка з авто у Вишгороді, подаючи у салон газ.

Related video

У мережі поширюють відео, на якому чоловіки у військовій формі разом із поліцією задувають газом салон автомобіля та підпалюють його, нібито щоб змусити вийти з нього водія. Інцидент стався на Київщині біля Вишгорода. Нині з'явилась реакція Нацполіції Київської області та Міноборони України.

Інцидент у Вишгороді

У Нацполіції зауважили, що відео знайшли під час моніторингу соцмереж. І дії працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини, є неприпустимими. За інформацією місцевих мешканців, імовірно, інцидент стався під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", — заявили у Нацполіції.

У прес-службі Міноборони заявили, що категорично засуджують будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.

"Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", — запевнили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

"Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, опитування українців показало, що більшість не має довіри до працівників ТЦК.

Юрист Дмитро Франчук розповів, як переїхати під час мобілізації, уникнувши штрафу на десятки тисяч гривень.