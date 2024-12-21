"Поджег газ сам": в ТЦК прокомментировали "выкуривание" мужчины из авто в Вышгороде (видео)

Военнослужащий ТЦК утверждает, что водитель авто сам поджег газ в салоне, чтобы не дышать им.

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Видео, на котором в Вышгороде сотрудники ТЦК и Национальной полиции "выкуривали" мужчину из закрытого авто газом, прокомментировали в Вышгородском районном территориальном центре комплектации и социальной поддержки. Свою версию рассказал военнослужащий РТЦК с позывным "Бендер", который был участником инцидента. По его словам, правоохранители пытались заставить разыскиваемого гражданина выйти из машины и для этого пустили в салон газ, а поджег его сам водитель. Видео с комментарием обнародовано на Facebook-странице Вышгородского РТЦК и СП.

По словам военного, он с сослуживцами нес патрулирование в Вышгородском районе. Когда военнослужащие ТЦК увидели, что полиция нуждается в помощи, решили присоединиться, потому что это входит в их служебные обязанности.

"Мы пытались открыть дверь, потому что он закрыл стекло, ничего не слышал, ничего не хотел воспринимать. Хотели донести, что ему надо выйти и проехать с нами, чтобы выяснить, что у него с документами. Полиция пустила какой-то газ, и он просто его поджег", — сказал "Бендер".

Военнослужащий добавил, что впоследствии на место происшествия подъехал знакомый водителя, и тогда он вышел из машины. По словам "Бендера", мужчина объяснил, что поджег газ, чтобы не дышать им.

Инцидент с ТЦК в Вышгороде: подробности

В соцсетях в четверг 19 декабря распространилось видео, на котором люди в форме военных и правоохранителей якобы "выкуривали" газом водителя из машины. В Минобороны заявили, что проводят проверку вместе с правоохранительными органами и осуждают любые противозаконные действия.

Вечером того же дня на инцидент отреагировали в Национальной полиции Киевской области, заявив, что причастных к происшествию правоохранителей отстранили от работы на время расследования.

20 декабря водитель авто прокомментировал ситуацию, отметив, что не хотел огласки, а то, что произошло, было случайностью. На вопрос, планирует ли он подавать жалобы, мужчина ответил, что разберется со своими проблемами самостоятельно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отреагировал на инцидент. Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 20 декабря он сказал, что Министерство обороны немедленно реагирует на "отдельные позорные случаи".