"Підпалив газ сам": у ТЦК прокоментували "викурювання" чоловіка з авто у Вишгороді (відео)

Військовослужбовець ТЦК стверджує, що водій авто сам підпалив газ у салоні, щоб не дихати ним.

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Відео, на якому у Вишгороді співробітники ТЦК і Національної поліції "викурювали" чоловіка з зачиненого авто газом, прокоментували у Вишгородському районному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки. Свою версію розповів військовослужбовець РТЦК із позивним "Бендер", який був учасником інциденту. За його словами, правоохоронці намагалися змусити розшукуваного громадянина вийти з машини та для цього пустили до салону газ, а підпалив його сам водій. Відео з коментарем оприлюднено на Facebook-сторінці Вишгородського РТЦК та СП.

За словами військового, він із товаришами по службі ніс патрулювання у Вишгородському районі. Коли військовослужбовці ТЦК побачили, що поліція потребує допомоги, вирішили долучитися, бо це входить у їхні службові обов'язки.

"Ми намагалися відчинити двері, бо він закрив скло, нічого не чув, нічого не хотів сприймати. Хотіли донести, що йому треба вийти та проїхати з нами, щоб з'ясувати, що у нього з документами. Поліція пустила якийсь газ, і він просто його підпалив", — сказав "Бендер".

Військовослужбовець додав, що згодом на місце події під'їхав знайомий водія, і тоді він вийшов із машини. За словами "Бендера", чоловік пояснив, що підпалив газ, щоб не дихати ним.

Інцидент із ТЦК у Вишгороді: подробиці

У соцмережах у четвер 19 грудня поширилося відео, на якому люди у формі військових і правоохоронців нібито "викурювали" газом водія з машини. У Міноборони заявили, що проводять перевірку разом із правоохоронними органами та засуджують будь-які протизаконні дії.

Ввечері того ж дня на інцидент відреагували в Національній поліції Київської області, заявивши, що причетних до події правоохоронців відсторонили від роботи на час розслідування.

20 грудня водій авто прокоментував ситуацію, зазначивши, що не хотів розголосу, а те, що сталося, було випадковістю. На питання, чи планує він подавати скарги, чоловік відповів, що розбереться зі своїми проблемами самостійно.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також відреагував на інцидент. Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 20 грудня він сказав, що Міністерство оборони негайно реагує на "окремі ганебні випадки".