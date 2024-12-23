Во Львове задерживали водителя 8 экипажей правоохранителей и скорая: в полиции отреагировали (фото)

Правоохранители во Львове остановили водителя за нарушение ПДД, а впоследствии выяснилось, что он предшествует в розыске. Во время инцидента люди даже сорвали полицейским бодикамеру, трогали их за одежду, поэтому пришлось вызвать "подмогу".

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Во Львове остановили за нарушение правил дорожного движения, а в результате оказалось, что он находится в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе. Об этом сообщает патрульная полиция города.

В ведомстве отметили, что после остановки водителя правоохранители начали оформлять административные материалы. Выяснилось, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

Он согласился поехать для уточнения данных, однако предварительно сделал телефонный звонок. Через некоторое время на месте происшествия собрались другие граждане. Они препятствовали действиям полиции, трогали правоохранителей за форменную одежду и у одного работника отобрали бодикамеру.

Водитель пожаловался на состояние здоровья, поэтому полицейские вызвали скорую медицинскую помощь. Медики осмотрели мужчину и сообщили об отсутствии угрозы жизни и здоровью мужчины нет.

"В дальнейшем гражданин добровольно поехал для уточнения учетных данных в ТЦК. Заметим, что к мужчинам физическая сила и специальные средства не применялись", — отметили в полиции.

Задержание водителя во Львове: что известно

В понедельник, 23 декабря, во Львове сотрудники ТЦК якобы принудительно забрали мужчину в машину. Мужчина потерял сознание и у него "пошла пена изо рта", сообщило издание "Экспресс".

Журналисты отметили, что мужчину остановили за не включенный указатель поворота. Во время выяснения обстоятельств дела на место происшествия прибыло большое количество людей, которые заблокировали движение автомобиля и произошла стычка.

Впоследствии стало известно, что водитель находился "в "розыске" за уклонение от мобилизации". На месте происшествия находилось восемь экипажей полиции и скорая.

Фото: 4studio

Напомним, недавно одна украинская певица прогулялась по улицам Львова, переодевшись в военную форму. Она останавливала мужчин и делала вид, будто является представительницей ТЦК, "проверяла" документы и "вручала" повестки.

Добавим, что в Ковеле мужчина в военной форме попал в дорожно-транспортное происшествие. По информации СМИ, он является работником Ковельского ТЦК.