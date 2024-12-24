Мобілізація у січні 2025: кого зі студентів призвуть у ЗСУ

Частина українських студентів має право на відстрочку, однак навіть їх за однієї умови можуть призвати. Деякі ж категорії відстрочки від мобілізації не мають, бо не відповідають критеріям.

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Мобілізація студентів в Україні не проводиться, якщо вони відповідають деяким критеріям. В УНІАН 24 грудня пояснили, кому загрожуватиме призом у 2025 році й хто втратить відстрочку.

Мобілізація студентів: кому не загрожує

Військовозобов’язані-студенти отримують відстрочку від мобілізації на час навчання, якщо:

навчаються на денній або дуальній формі;

здобувають послідовну першу вищу освіту.

Вік студента та те, чи навчається він на "контракті", на наявність відстрочки не впливають. Аспірантам, докторантам та асистентам-стажерам призов теж не загрожує.

Однак є важливий нюанс: відстрочку автоматично не надають, її потрібно оформлювати у ТЦК. Якщо цього не зробити, студента можуть мобілізувати попри навчання. Якщо відстрочка оформлена належно, вона відображається у застосунку "Резерв+".

Мобілізація студентів: кого можуть призвати

Мобілізувати у січні 2025 року зможуть студентів, які:

здобувають другу і більше вищу освіту;

навчаються на вечірній або заочній формі;

відмовилися проходити загальновійськову підготовку;

проходили строкову службу або навчалися на військовій кафедрі;

не оформили належним чином відстрочку.

Якщо військовозобов’язаний-студент отримав "бойову повістку", хоча не мав бути мобілізований, радять проконсультуватися з юристом.

Нагадаємо, у ЗМІ пояснили, чи можлива примусова мобілізація жінок у 2025 році та кому загрожуватиме призов.

Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський розкрив деталі реформи ТЦК, яку анонсували в Україні. Він розповів, що зміниться вже у найближчі кілька місяців, а яких змін слід чекати лише після війни.