Хто не зможе отримати відстрочку в січні 2025: перелік категорій

Ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, в деяких випадках можуть її втратити. Наприклад, в разі подання неправдивої інформації або ж невиконання певних зобов'язань вона може бути анульована.

Related video

В період воєнного стану та мобілізації в Україні деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак деякі категорії населення в січні 2025 року не можуть її отримати, а певні — навіть втратити це право, пише "24 Канал".

Хто не зможе отримати відстрочку в січні 2025 року

В цей час отримати відстрочку не зможуть певні категорії населення. Серед них:

ті, хто доглядає за особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо про них можуть подбати інші працездатні родичі або близькі;

особи, в яких дружина має третю групу інвалідності (в цьому випадку існує кілька винятків, коли відстрочку можуть надати);

особи, які раніше були обмежено придатними, але після повторної ВЛК визнані придатними до військової служби;

батьки, які мають троє чи більше неповнолітніх дітей та заборгованість з виплати аліментів;

студенти, які навчаються на заочному чи вечірньому відділенні або отримують другу або ж третю вищу освіту;

самотні батьки, якщо мати їхньої дитини (або дітей) не позбавлена материнського права, не визнана померлою, зниклою безвісти та не перебуває в тюремному ув'язненні (тобто, теоретично може піклуватися про дитину/дітей);

працівники підприємств, установ та організацій Міноборони, якщо вони не були заброньовані роботодавцями.

За деяких обставин можна також втратити наявну відстрочку, зокрема, у випадку навмисного подання неправдивої інформації. Також відстрочку можуть анулювати через те, що військовозобов'язаний не виконує взятих на себе зобов'язань щодо догляду.

Додамо, що частина українських студентів має право на відстрочки. Однак деяких осіб з цієї категорії можуть бути мобілізовані.

Нагадаємо, що в січні 2025 призвати можуть певні категорії населення. Основні категорії населення, яких можуть мобілізувати в цей період, повинні відповідати кільком критеріям.