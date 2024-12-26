Після медкомісії та без відстрочки: які категорії українців мобілізують з 1 січня 2025 року

Громадяни, які раніше мали статус обмежено придатний, мають півтора місяця, щоб повторно пройти медичний огляд. За підсумками огляду можливий висновок про придатність і тоді людину можуть мобілізувати в ЗСУ.

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Під час воєнного стану в Україні підлягають мобілізації чоловіки від 25 до 60 років, стан здоров'я яких дозволяє службу у війську. При цьому терцентри комплектування (ТЦК) також мають дивитись, чи має громадянин відстрочку і чи не заброньований він. Про те, які категорії українців віком до 25 років можуть призвати, написали на порталі агентства УНІАН.

Порядок призову в Сили оборони регулюється законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" нагадали на порталі. Крім того, починаючи з весни 2024 року, Кабінет міністрів видав серію постанов, а Верховна Рада — серію законів про внесення змін, які уточнили, як саме діяти військкоматам у різних випадках.

Мобілізація в Україні — кого призовуть у 2025 році

Основний масив громадян, яких можуть мобілізувати з 1 січня 2025 року, повинен відповідати кільком критеріям:

вік від 25 до 60 років, перебування на обліку військовозобов'язаних;

придатність відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК);

відсутність відстрочки та бронювання від мобілізації.

У статті також нагадали, що в Україні скасували статус обмежено придатного. Люди, які мали цей статус станом на весну 2024 року, повинні пройти повторну медкомісію. Медкомісія робить висновок про статус "придатний" з можливістю, наприклад, служити в тилових частинах, або "не придатний" і не служити зовсім. Ще один аспект, на який звернули увагу на порталі, — мобілізація можлива у випадку, якщо чоловік ніколи не служив (на строковій службі) і не мав бойового досвіду.

Коли можлива мобілізація з 18 років

Фокус раніше писав про деталі призову юнаків немобілізаційного віку — від 18 до 25 років. Українці, які належать до цієї категорії, потрапляють в армію за таких умов:

якщо було навчання на військовій кафедрі;

якщо була строкова служба;

якщо пішов добровольцем і уклав контракт;

якщо працював в поліції, ДСНС, в інших силових органах;

якщо мав статус "обмежено придатний", але після перекомісії став придатним. Повторну медкомісію слід пройти до 4 лютого 2025 року.

Щодо останньої ситуації варто зауважити, що на столі в президента України Володимира Зеленського лежить законопроєкт №11379-д, який унеможливлює призов цієї категорії українців. У жовтні 2024 року Верховна Рада прийняла закон про заборону мобілізації до 25 років. При цьому президент протягом місяця не підписує документ.

Армія для старших 50 років

Чоловіки, яким від 50 до 60 років, також потрапляють в категорію військовозобов'язаних, і їх може мобілізувати ТЦК. Водночас, щоб призвати таких людей, має бути персональний запит на конкретного громадянина з конкретною спеціальністю. Умови мобілізації старших 50 років описані у директиву Сухопутних військ, про який восени повідомили медіа. У законі про мобілізацію про такий варіант призову не згадується, пояснили в ТЦК.

Зазначимо, 23 грудня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко пояснив, які зміни очікують жінок. Зі слів нардепа, планують внести зміни в законодавство, щоб українки, які бажають пройти базову військову підготовку (БЗВП), спершу ставали військовозобов'язаними та ставали на військовий облік. Після завершення БЗВП дозволять зніматись з обліку, сказав Федієнко.

Нагадуємо, 24 грудня у мережі з'явилась публікація про підготовку до мобілізації з 18 років: на це відповіли у війську та низка політиків.