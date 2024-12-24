Щоб ТЦК не оголосив в розшук: юрист розповів про нюанси мобілізації ВПО

Сам статус ВПО не дає права на відстрочку, однак за наявності певних умов їх не зможуть мобілізувати.

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Чоловіки призовного віку зі статусом внутрішньо переміщеної особи підлягають мобілізації під час дії воєнного стану. Наявність статусу ВПО має певний вплив на процес мобілізації в Україні, хоча й не звільняє автоматично від військової служби, розповів "РБК-Україна" юрист Дмитро Франчук.

Він зазначив, що в разі втрати ВПО військово-облікових документів або документів, що підтверджують цей статус, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та/або до відповідних органів для їхнього відновлення. Водночас ігнорування повістки є порушенням законодавства та може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

"У разі отримання повістки ВПО рекомендується з'явитися до ТЦК та СП у визначений термін. Якщо є підстави для відстрочки, необхідно надати всі необхідні документи", — додав Дмитро Франчук.

Юрист зазначив, що відповідно до норм чинного законодавства всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які змінили місце проживання через війну та отримали статус ВПО, зобов'язані протягом 7 днів з'явитися до ТЦК за новим місцем проживання та стати на військовий облік. Ця норма стосується і тих, хто раніше вже перебував на обліку в іншому місці, а її невиконання може розглядатися як порушення правил військового обліку, — пояснює Франчук.

Ця категорія осіб може отримати повістку в будь-якому місці, зокрема, за місцем проживання, роботи, на вулиці, на блокпостах. Однак юрист наголосив, що представники ТЦК та СП, які вручають повістки, повинні пред'явити свої службові посвідчення.

Чи можуть ВПО отримати відстрочку

За словами Дмитра Франчука, сам статус не є безумовною підставою для відстрочки від мобілізації. Однак існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку, і серед них можуть бути й ВПО. Рішення про мобілізацію цієї категорії громадян ухвалюється в індивідуальному порядку з урахуванням конкретних життєвих обставин.

ВПО можуть отримати відстрочку у разі:

наявності захворювань, які визнані медичною комісією як підстава для непридатності до військової служби;

якщо вони є студентами денної форми навчання, аспірантами, докторантами;

наявності трьох і більше дітей у віці до 18 років, виховання дитини з інвалідністю, догляд за хворими батьками або дружиною (чоловіком);

якщо ВПО — працівники критично важливих підприємств, установ та організацій.

"Для отримання відстрочки необхідно особисто з'явитися до ТЦК та СП та надати документи, що підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, довідки з місця навчання або роботи, документи, що підтверджують статус особи, яка потребує догляду тощо", — пояснює Франчук.

Нагадаємо, що раніше представники ТЦК неодноразово мобілізовували осіб з бронюванням, аргументуючи це відсутністю даних в системі "Оберіг" та невизнанням паперових документів. Фокус зʼясовував причини цього.

Нагадаємо. що мобілізація студентів в Україні не проводиться за умови певних критеріїв. Однак у 2025 році деякі з цієї категорії втратять відстрочку.