У ЗМІ повідомили про запровадження мобілізації з 18 років: що кажуть у Раді та командуванні

Депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко у своєму блозі стверджував, що у Верховній Раді вже нібито з'явився законопроєкт, який дозволяє мобілізувати громадян із 18 років. Нардепи та командування НГУ спростували інформацію політика, а після розголосу стаття була видалена редакцією.

Related video

У бригаді Національної гвардії нібито накопичують зимове обмундирування, броню, тепловізори, засоби зв'язку, готуючись прийняти поповнення — мобілізованих громадян України. Водночас у бригаді начебто заявили, що очікуваний вік новобранців — 20-річні юнаки, які,, за чинними законами, переважно не є військовозобов'язаними. Про те, що у Верховній Раді з'явився законопроєкт про мобілізацію з 18 років, у своєму блозі для видання "Полтавщина" написав депутат Полтавської обласної ради від "За майбутнє" Олексій Матюшенко.

Мобілізація з 18 років — позиція депутата Олексія Матюшенка

Допис розміщено у блозі депутата Полтавської обласної ради від "За майбутнє" Олексія Матюшенка. Стаття про ймовірні зміни законодавства про мобілізацію з'явилася о 10 год. 24 грудня. У тексті йшлося про те, що автор публікації відвідав 17-ту бригаду Національної гвардії, привіз амуніцію, придбану на кошти благодійного фонду. Під час візиту він поспілкувався з представником бригади Сергієм Луничем. На основі цього спілкування у тексті зробили висновок, що у бригаду прийде поповнення — 20-річні юнаки, а у Верховній Раді начебто "лежить на столі законопроєкт".

Мобілізація з 18 років - публікація про зниження призовного віку Фото: Скриншот

Вже через годину, близько 12:15, текст про можливість мобілізації з 18 років зник із порталу "Полтавщина", однак матеріал усе ще доступний для перегляду в архіві.

Мобілізація з 18 років - скриншот архівної копії статті Фото: Скриншот

Мобілізація з 18 років — що кажуть в Раді

На публікацію щодо змін законодавства про призовний вік відгукнувся народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. У Telegram-каналі політик наголосив, що немає законопроєкту, який дозволив би мобілізацію з 18 років. Також він закликав громадян перевіряти інформацію, яку вони бачать у мережі.

Мобілізація з 18 років - Гончаренко про законопроєкт про зниження призовного віку Фото: Скриншот

Також з'явилася реакція нардепа зі "Слуг народу" та члена комітету ВР з нацбезпеки Юрія Здебського. Здебський дав коментар каналу "Труха Україна", у якому заявив, що законопроєкту про зниження призовного віку немає. Також політик пояснив, що таке рішення спершу має бути ухвалено на рівні президента, РНБО та головнокомандувача ЗСУ.

"У разі загрози втрати країни, звичайно, буде знижуватися вік. Зараз підстав немає", — наголосив нардеп.

Інформацію про запровадження мобілізації з 18 років також спростував начальник ЦПД Андрій Коваленко, який назвав цей матеріал брехнею.

Мобілізація з 18 років - Здебський про законопроєкт про зниження призовного віку Фото: Скриншот

Мобілізація з 18 років — що відповіли в 17-й Полтавській бригаді НГУ

О 12:30 у Telegram-каналі 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії опублікували коментар щодо мобілізації громадян від 18 до 25 років. У дописі вказано, що припущення про зниження призовного віку — "недостовірна інформація". Крім того, наголосили, що Сергій Лунич, на якого посилались у статті, не входить до командування бригади, і не є людиною, яка щось знає про законотворчість. Також наголошується, що не слід поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.

Мобілізація з 18 років - 17 бригада НГУ про зниження призовного віку Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про пропозиції західних партнерів знизити вік мобілізації в Україні. Зокрема, про це говорив, наприклад, представник Держдепу США Метью Міллер. 10 грудня з'явилася відповідь президента Зеленського, у якій він наголосив, що Україна намагається максимально зберегти життя громадян, тому просить від партнерів побільше зброї. Проте мобілізацію з 18 років проводити не планують, заявив очільник держави.

Нагадуємо, 18 грудня на порталі "24 канал" перелічили категорії українців молодших за 25 років, яких можуть призвати до лав ЗСУ.