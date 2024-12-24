В СМИ сообщили о введении мобилизации с 18 лет: что говорят в Раде и командовании

Депутат Полтавского областного совета Алексей Матюшенко в своем блоге утверждал, что в Верховной Раде уже якобы появился законопроект, который позволяет мобилизовать граждан с 18 лет. Нардепы и командование НГУ опровергли информацию политика, а после огласки статья была удалена редакцией.

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В бригаде Национальной гвардии якобы накапливают зимнее обмундирование, броню, тепловизоры, средства связи, готовясь принять пополнение — мобилизованных граждан Украины. При этом в бригаде будто бы заявили, что ожидаемый возраст новобранцев — 20-летние юноши, который по действующим законам преимущественно не являются военнообязанными. О том, что в Верховной Раде появился законопроект о мобилизации с 18 лет, в своем блоге для издания "Полтавщина" написал депутат Полтавского областного совета от "За будущее" Алексей Матюшенко.

Мобилизация с 18 лет — позиция депутата Алексея Матюшенко

Статья Алексея Матюшенко о вероятных изменениях законодательства о мобилизации появилась в 10 час. 24 декабря. В тексте говорилось о том, что автор публикации посетил 17 бригаду Национальной гвардии, привез амуницию, приобретенную на средства благотворительного фонда. Во время визита он пообщался с представителем бригады Сергеем Луничем. На основе этого общения в тексте сделали вывод, что в бригаду придет пополнение — 20-летние юноши, а в Верховной Раде будто бы "лежит на столе" законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Мобилизация с 18 лет — публикация о снижении призывного возраста Фото: Скриншот

Уже через час, около 12:15, текст о возможности мобилизации с 18 лет исчез с портала "Полтавщина", однако материал все еще доступен для просмотра в архиве.

Мобилизация с 18 лет — скриншот архивной копии статьи Фото: Скриншот

Мобилизация с 18 лет — что говорят в Раде

На публикацию об изменениях законодательства о призывном возрасте откликнулся народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В Telegram-канале политик отметил, что не существует законопроекта, который позволил бы мобилизацию с 18 лет. Также он призвал граждан проверять информацию, которую они видят в сети.

Мобилизация с 18 лет — Гончаренко о законопроекте о снижении призывного возраста Фото: Скриншот

Появилась реакция нардепа из "Слуг народа" и члена комитета ВР по нацбезопасности Юрия Здебского. Здебский дал комментарий каналу "Труха Украина", в котором заявил, что законопроекта о снижении призывного возраста нет. Также политик пояснил, что такое решение сначала должно быть принято на уровне президента, СНБО и главнокомандующего ВСУ.

"В случае угрозы потери страны конечно будет снижаться возраст. Сейчас оснований нет", — подчеркнул нардеп.

Информацию о введении мобилизации с 18 лет также опроверг начальник ЦПД Андрей Коваленко, который назвал этот материал ложью.

Мобилизация с 18 лет — Здебский о законопроекте о снижении призывного возраста Фото: Скриншот

Мобилизация с 18 лет — что ответили в 17 Полтавской бригаде НГУ

В 12:30 в Telegram-канале 17 Полтавской бригады Нацгвардии опубликовали комментарий по мобилизации граждан от 18 до 25 лет. В заметке указано, что предположение о снижении призывного возраста — "недостоверная информация". Кроме того, отметили, что Сергей Лунич, на которого ссылались в статье, не входит в командование бригады и не является человеком, который что-то знает о законотворчестве. Также отмечается, что не следует распространять информацию, которая не соответствует действительности.

Мобилизация с 18 лет — 17 бригада НГУ о снижении призывного возраста Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о предложениях западных партнеров снизить возраст мобилизации в Украине. В частности, об этом говорил, например, представитель Госдепа США Мэтью Миллер. 10 декабря появился ответ президента Зеленского, в котором он отметил, что Украина пытается максимально сохранить жизнь граждан, поэтому просит от партнеров побольше оружия. При этом мобилизацию с 18 лет проводить не планируют, заявил глава государства.

Напоминаем, 18 декабря на портале "24 канал" перечислили категории украинцев моложе 25 лет, которых могут призвать в ряды ВСУ.