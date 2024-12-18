Мобилизация до 25 лет: какие категории украинцев могут призвать до конца 2024 года

Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет обязаны пройти базовую военную службу, говорится в новой норме соответствующего закона. При этом они могут попасть в армию, если заключат контракт или закончили военное учебное заведение или прошли военную кафедру.

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В условиях военного положения и объявления всеобщей мобилизации военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет получают повестки от терцентров комплектования, проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) и если есть статус "годен", то призываются в подразделения ВСУ. Впрочем, в армию могут попасть граждане моложе 25 лет — на контракт или по мобилизации. Об особенностях призыва молодежи рассказали на портале "24 канал".

Мобилизация до 25 лет — кого не призывают

В законе "О воинской обязанности и военной службе" перечислены категории граждан по выполнению воинской обязанности и, среди прочего, речь идет о деталях воинского учета. Граждане, которым не исполнилось 25 лет и которые не имеют опыта военной службы, относятся к категории призывников. Эта категория украинцев должна стоять на учете в военкомате, пройдя военно-врачебную комиссию (ВВК) и определив пригодность или непригодность для службы в армии.

Мобилизация лиц от 18 до 25 лет не возможна, но есть определенные исключения, говорится в нормах закона о военной службе и в других нормативно-правовых актах, принятых в Верховной Раде и Кабмине. В то же время, с недавних пор введена базовая военная служба, которую должна пройти эта категория граждан: служба обязательна для всех годных мужчин соответствующего возраста.

Мобилизация до 25 лет — норма закона о базовой военной службе Фото: Скриншот

Молодежь до 25 лет — кого могут призвать

В каких случаях молодежь до 25 лет может оказаться в армии:

если гражданин решил стать добровольцем. В таком случае заключается контракт на военную службу;

если есть опыт военной или альтернативной службы;

если была срочная служба;

если гражданин является уволенным сотрудником полиции, МВД, Гостаможслужбы;

если гражданин получил образование в военном учебном заведении или прошел военную кафедру;

если гражданин имел статус "ограниченно годный", который Кабмин отменил весной 2024 года, и после повторной медкомиссии получил статус "годный".

Отметим, в октябре президент Украины Владимир Зеленский получил на подпись закон №11379-д, который запрещает мобилизацию до 25 лет в случае, если человек потерял статус об ограниченной пригодности. Закон проголосован в Верховной Раде, есть резолюция спикера Руслана Стефанчука, но подписи главы государства нет, хотя истек двухнедельный срок, который на это выделяется.

Напоминаем, 17 декабря Фокус опубликовал объяснения главы Черкасского военкомата Олег Тимошенко относительно мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет и о процедуре отправки повесток по почте.