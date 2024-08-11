Мобилизация без паники: что нужно знать военнообязанным при встрече с военкомом

Правила мобилизации меняются едва ли не каждую неделю и с каждым новым постановлением возникают новые требования и нюансы. В условиях частых изменений важно понимать, что делать и на что обращать внимание при взаимодействии с военкомами. Фокус разобрался, какие права и обязанности должны знать украинцы при контакте с представителями ТЦК.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и едва ли не ежедневно эксперты комментируют новые правила, которые после вступления в силу закона о мобилизации изменили порядок воинского учета. Поскольку военнообязанным бывает сложно следить за всеми изменениями, Фокус вместе с экпертами ОО "Юридическая сотня" собрал основные пункты, о которых нужно знать украинцам во время действия военного положения.

Документы, которые обязаны носить при себе украинцы

Все мужчины в возрасте 18 до 60 лет должны обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетный документ. Военнобязанные должны предъявлять их по требованию:

уполномоченного представителя ТЦК и СП;

полицейского;

представителя Государственной пограничной службы — в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, до 16 июля включительно граждане Украины, которые подлежат взятию на воинский учет или уже находятся на нем, обязаны были обновить свои учетные данные. В противном случае, у представителей ТЦК появятся основания для привлечения нарушителей к административной ответственности в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 грн.

По словам экспертов ОО "Юридическая сотня", административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, может быть наложено в течение 3-х месяцев со дня его выявления, но не позднее 1 года со дня его совершения.

"Самостоятельное обновление данных не отменяет право представителей ТЦК и СП вручать повестки. Они и дальше имеют такие полномочия", — говорят Фокусу юристы.

Когда полиция может задержать военнообязанного

Нацполиция вправе задержать военнообязанного за нарушение ст. 210 (нарушение правил военного учета) и 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП.

Если военнообязанного незаконно удерживают в ТЦК и СП, человек имеет право связаться с родными, а также обратиться за бесплатной правовой помощью с просьбой предоставить адвоката за счет государства. Юристы в беседе с Фокусом отмечали, что адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу и сообщить, что военнообязанного удерживают в ТЦК и СП. Дальше — обратиться в суд на территории, где находится военкомат.

Родственники военнообязанного могут обратиться в суд даже посреди ночи. Для этого можно вызвать охрану, которая дежурит круглосуточно и попросить связать с начальником канцелярии. Тот обязан вызвать дежурного следственного судью. И дальше адвокат должен подать жалобу о незаконном удержании человека под страже.

Как ТЦК могут наказать нарушителей

Закон требует от военнообязанных:

появляться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке;

предоставлять при мобилизации (с последующим возмещением государством стоимости) недвижимость, транспортные средства и другое имущество военным формированием, силам гражданской защиты;

проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе;

военнообязанные и резервисты, которые приписаны к военной части для прохождения службы или другим подразделениям или формированиям для выполнения обязанностей по должностям, обязаны явиться на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, проходящие службу в военном резерве, обязаны явиться к часть в сроки, определенные командирами части;

военнообязанные, резервисты Службы безопасности и разведывательных органов Украины обязаны явиться по вызову руководителей;

контрактники резерва службы гражданской защиты обязаны явиться по вызову руководителей;

другие военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП или электронный кабинет, или в ТЦК и СП;

гражданин обязан явиться в случае получения повестки о вызове в ТЦК и СП в указанные в ней место и срок;

в случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени, сообщить о причинах неявки, обратившись в ТЦК и СП. Или любым другим способом с последующим прибытием в срок, что не превышает 7 календарных дней.

руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней со дня получения письменного ответа о невозможности осуществить админзадержание направляет такому гражданину заказное письмо с требованием явиться в военкомат.

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не явился в военкомат, ТЦК и СП обращается в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до исполнения или отзыв такого требования.

Также если украинец нарушает один из перечисленных пунктов, представитель ТЦК может обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в военкомат.

Ограничение права вождения: как суд рассматривает иск ТЦК

Представитель ТЦК подает иск в суд первой инстанции в течение 30 дней со дня возникновения оснований. Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает в течение 5 дней со дня поступления искового заявления.

Суд рассматривает иск в письменном производстве в течение 30 дней со дня открытия производства, а по инициативе суда или ходатайству стороны с проведением судебного заседания.

Временное ограничение управления транспортным средством устанавливается сроком до выполнения или отзыва требования.

Военнообязанный, которого хотят ограничить в праве вождения транспортного средства, может обжаловать решение суда в течение 15 дней со дня его оглашения. При этом апелляционная жалоба не препятствует исполнению решения суда.

"Такие решения осуществляются через исполнительную службу, которая на следующий рабочий день после открытия производства отправляет его в Нацполицию. Это необходимо для временного ограничения права управления транспортным средством во время мобилизации. Если лицо после применения в отношении него такого ограничения все же будет управлять транспортным средством, это будет административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 126 КУоАП. Если человек, которому временно запрещено водить, сядет за руль, его могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев", — резюмируют юристы.

Фокус ранее писал, что обязательно должно быть в повестке, которую вручает представитель ТЦК и СП.

Также Фокус отмечал, что в конце сентября могут оштрафовать мужчин, которые нарушили законодательство о воинском учете.