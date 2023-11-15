Мобилизация не по месту регистрации: что делать, если забирают в ТЦК в другом городе

В Ужгороде водителя автобуса, который привез на соревнования группу детей из Винницы, посреди ночи забрали в ТЦК. Мужчине не дали возможности отвезти детей домой, и после ВВК отправили в учебную часть в Ровненскую область. Фокус выяснил, что делать, если мобилизуют силой.

Related video

40-летнего водителя автобуса Михаила Полищука, который в выходные привез группу детей из Винницы на спортивные соревнования, посреди ночи забрали из отеля в военкомат, а на утро — в учебную часть в Ровненскую область. На попытки мужчины объяснить сотрудникам Закарпатского ОТЦК и СП, что он — единственный, кто может отвезти группу спортсменов домой, ответили — "дети подождут". Историю рассказал журналист Виталий Павловский.

"Он слезно просил после насильственного прохождения комиссии выдать ему повестку на отправку именно через 3-4 дня, чтобы закончить свою задачу по перевозке детей. Он говорил, что единственный водитель и отвечает за часть сборной Украины по тхэквондо. Ему было отказано", — сообщил Павловский.

По словам журналиста, сотрудники ОТЦК и СП забрали мужчину прямо из отеля около двух ночи. Вместе с водителем были еще несколько военнообязанных. Некоторые из них пытались спорить с сотрудниками ТЦК. В ответ к ним применили "физический способ перевоспитания", а именно — "прикладом в грудь".

"Отказаться подписывать предложенные бумаги было невозможно", — добавил Павловский.

После того, как дело взял под контроль глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, перевозчик в Виннице подготовил нового водителя, который мог бы вернуть детей домой тем же транспортом. Однако и здесь возникли трудности — ключи от автобуса были в военкомате, а коллеги Полищука после ночного инцидента не хотели лишний раз попадаться на глаза сотрудников Закарпатского ОТЦК. Детей спасла девушка Юлиана из Мариуполя, проживающая в Ужгороде. Она забрала ключи, после чего дети смогли вернуться в Винницу с новым водителем.

На историю Михаила Полищука откликнулись десятки людей. По словам Павловского, немало тех, кто столкнулся с такими же методами мобилизации со стороны военкомов.

В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили, что в своей роботе их сотрудники руководствуются исключительно действующем законодательством.

Задача ТЦК — вручить боевую повестку

В военное время каждый военнообязанный должен стоять на учете по месту регистрации — это общее для всех правило, говорит Фокусу военный юрист Олег Леонтьев. Если человек меняет место проживания, то на протяжении семи дней должен сообщить об этом в районный ТЦК и СП и встать на учет в новом месте.

В конце прошлого года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому повестки могут выдавать сотрудники любого ТЦК и СП, вне зависимости от места проживания военнообязанного.

"Это дикость, но я не раз сталкивался с подобными случаями. Недавно мужчину задержали в Червонограде Львовской области и отправили в ТЦК. Он стоял на учете в Рахове, куда должен был явиться в 20-х числах и даже знал, в какую военную часть его направят. Но когда приехал по делам в Червоноград, его задержали местные сотрудники ТЦК и СП, привезли в военкомат и заставили проходить ВВК. Мужчина пытался объяснить, что уже прошел комиссию в своем военкомате, но ему ответили — не волнует. Где поймали — там и съели. Вопрос удалось решить на уровне военкоматов, так как у мужчины был номер телефона его ТЦК", — рассказывает Фокусу Леонтьев.

Чтобы избежать конфликтов с сотрудниками ТЦК, военнообязанным рекомендуют иметь при себе военно-учетные документы. В том числе те, которые дают право на отсрочку. А также знать контактные телефоны районного ТЦК и СП, где они стоят на учете и куда можно позвонить при необходимости, если задерживают в другом регионе.

"Если военнообязанный прошел ВВК ранее, он может не соглашаться делать это повторно. Любые манипуляции со здоровьем человека могут проходить только по письменному соглашению, если это происходит по инициативе третьей стороны. Нет согласия — нет ВВК", — добавляет Леонтьев.

По словам адвоката юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николая Максимова, при наличии военно-учетных документов с сотрудниками ТЦК и СП чаще всего можно договориться.

"Во многих ТЦК такая политика: если человек является уклонистом, его не будут выпускать из военкомата, пока он не согласится пройти ВВК. По закону так действовать нельзя. Силой заставить пройти комиссию — тоже нельзя", — говорит Фокусу Максимов.

По словам адвоката, если человек отказывается проходить комиссию, сотрудники ТЦК могут попытаться привлечь его к уголовной ответственности за нарушение правил военного учета. Это можно сделать в том случае, если военнообязанный неоднократно игнорировал направления военкомов, а сотрудники ТЦК и СП предупреждали его о нарушениях.

"Если человека несколько раз предупредили, умышленный отказ от ВВК считается нарушением правил военного учета. Максимально за это грозит штраф. На практике представители ТЦК так не действуют, потому что их главная задача — вручить боевую повестку. Для них идеальный сценарий — если военнообязанный сразу прошел ВВК и получил боевую повестку. Была бы их воля — они за два часа бы все делали", — рассуждает Максимов.

Незаконно задержали

Если военнообязанного незаконно удерживают в ТЦК и СП, человек имеет право связаться с родными, а также обратиться за бесплатной правовой помощью с просьбой предоставить адвоката за счет государства.

"Если говорить о процедуре, адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу, сообщить, что военнообязанного удерживают в ТЦК и СП. Дальше обратиться в суд на территории, где находится военкомат. Даже посреди ночи можно вызвать охрану, которая дежурит круглосуточно и попросить связать с начальником канцелярии. Тот обязан вызвать дежурного следственного судью. И дальше адвокат должен подать жалобу о незаконном удержании человека под стражей", — отмечает эксперт.

К сожалению, на деле в небольших райцентрах в суде нет ночной охраны, а дежурный следственный судья находится за сотни километров, что значительно усложняет защиту военнообязанных.

Нередко представители ТЦК и СП забирают личные вещи военнообязанных, в том числе телефоны. По словам Леонтьева, это незаконно, однако правоохранители не всегда соглашаются регистрировать подобные случаи.

"Когда родные военнообязанного обращаются с заявлением, что сотрудники ТЦК забрали телефон, в ответ те — просто смеются", — говорит адвокат.

Напомним, ранее адвокат Николай Максимов рассказал Фокусу, как правильно реагировать на похищение человека посреди улицы. По его словам, попытки препятствования военным могут обернуться ответственностью за нападение.

Также Фокус писал 10 ноября, что в центре Львова сотрудники ТЦК и СП насильно заталкивали в автобус мужчину. Местные жители снимали происходящее на видео.