Мобілізація без паніки: що потрібно знати військовозобов'язаним під час зустрічі з військкомом

Правила мобілізації змінюються ледь не щотижня і з кожною новою постановою виникають нові вимоги та нюанси. В умовах частих змін важливо розуміти, що робити і на що звертати увагу під час взаємодії з військкомами. Фокус розібрався, які права та обов'язки мають знати українці під час контакту з представниками ТЦК.

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В Україні триває загальна мобілізація, і чи не щодня експерти коментують нові правила, які після набрання чинності законом про мобілізацію змінили порядок військового обліку. Оскільки військовозобов'язаним буває складно слідкувати за всіма змінами, Фокус разом з експертами ГО "Юридична сотня" зібрав основні пункти, про які потрібно знати українцям під час дії воєнного стану.

Документи, які зобов'язані носити при собі українці

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу, а також військово-обліковий документ. Військовозобов'язані мають пред'являти їх на вимогу:

уповноваженого представника ТЦК та СП;

поліцейського;

представника Державної прикордонної служби — у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Крім того, до 16 липня включно громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік або вже перебувають на ньому, зобов'язані були оновити свої облікові дані. В іншому випадку, у представників ТЦК з'являться підстави для притягнення порушників до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

За словами експертів ГО "Юридична сотня", адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом 3-х місяців із дня його виявлення, але не пізніше ніж через 1 рік із дня його вчинення.

"Самостійне оновлення даних не скасовує право представників ТЦК та СП вручати повістки. Вони й надалі мають такі повноваження", — кажуть Фокусу юристи.

Коли поліція може затримати військовозобов'язаного

Нацполіція має право затримати військовозобов'язаного за порушення ст. 210 (порушення правил військового обліку) і 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП.

Якщо військовозобов'язаного незаконно утримують у ТЦК та СП, людина має право зв'язатися з рідними, а також звернутися за безоплатною правовою допомогою з проханням надати адвоката за рахунок держави. Юристи в бесіді з Фокусом зазначали, що адвокат має викликати слідчо-оперативну групу і повідомити, що військовозобов'язаного утримують у ТЦК та СП. Далі — звернутися до суду на території, де розташований військкомат.

Родичі військовозобов'язаного можуть звернутися до суду навіть посеред ночі. Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. І далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.

Як ТЦК можуть покарати порушників

Закон вимагає від військовозобов'язаних:

з'являтися за викликом до ТЦК та СП у строк і місце, зазначені в повістці;

надавати під час мобілізації (з подальшим відшкодуванням державою вартості) нерухомість, транспортні засоби та інше майно військовим формуванням, силам цивільного захисту;

проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військової частини для проходження служби або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

резервісти, які проходять службу у військовому резерві, зобов'язані з'явитися до частини у строки, визначені командирами частини;

військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки та розвідувальних органів України зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

контрактники резерву служби цивільного захисту зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет, або в ТЦК та СП;

громадянин зобов'язаний з'явитися в разі отримання повістки про виклик до ТЦК та СП у зазначені в ній місце та строк;

у разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротші строки, але не пізніше 3 діб від визначених у повістці дати та часу, повідомити про причини неявки, звернувшись до ТЦК та СП. Або будь-яким іншим способом з подальшим прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

керівник ТЦК та СП протягом 5 днів з дня отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адмінзатримання надсилає такому громадянину рекомендований лист з вимогою з'явитися до військкомату.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не з'явився до військкомату, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

Також якщо українець порушує один із перелічених пунктів, представник ТЦК може звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставки такого громадянина до військкомату.

Обмеження права водіння: як суд розглядає позов ТЦК

Представник ТЦК подає позов до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня виникнення підстав. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви.

Суд розглядає позов у письмовому провадженні протягом 30 днів з дня відкриття провадження, а за ініціативою суду або клопотанням сторони з проведенням судового засідання.

Тимчасове обмеження керування транспортним засобом встановлюється строком до виконання або відкликання вимоги.

Військовозобов'язаний, якого хочуть обмежити у праві керування транспортним засобом, може оскаржити рішення суду протягом 15 днів з дня його оголошення. При цьому апеляційна скарга не перешкоджає виконанню рішення суду.

"Такі рішення здійснюються через виконавчу службу, яка на наступний робочий день після відкриття провадження відправляє його в Нацполіцію. Це необхідно для тимчасового обмеження права керування транспортним засобом під час мобілізації. Якщо особа після застосування щодо неї такого обмеження все ж керуватиме транспортним засобом, це буде адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 126 КУпАП. Якщо людина, якій тимчасово заборонено керувати, сяде за кермо, її можуть позбавити прав на строк від 3 до 6 місяців", — резюмують юристи.

Фокус раніше писав, що обов'язково має бути в повістці, яку вручає представник ТЦК та СП.

Також Фокус зазначав, що наприкінці вересня можуть оштрафувати чоловіків, які порушили законодавство про військовий облік.