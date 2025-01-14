Отсрочка и бронирование не освобождают гражданина от обязанности прибыть в военкомат, — ТЦК

По словам представительницы ТЦК Ларисы Козак, в случае игнорирования повестки такое лицо могут привлечь к административной ответственности.

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Наличие отсрочки от мобилизации и бронирования не освобождает лицо от обязанности прибыть в районный территориальный центр комплектования и поддержки. Об этом на пресс-конференции Сухопутных войск Украины рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве и ТЦК и СП майор Лариса Козак.

Информация об отсрочке от бронирования 24:50 — 25:46

Она отметила, что данная норма является нормой прямого действия, которая закреплена в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Граждане, получившие повестку должны прибыть в ТЦК в указанное время, место и срок.

"Поэтому даже наличие бронирования или отсрочки не освобождает гражданина от такой обязанности. Если данная повестка будет проигнорирована, в перспективе его могут привлечь к административной ответственности", — добавила Лариса Козак.

По ее словам, повестки, которые поступают на адреса граждан, генерируются и направляются порталом "Укрпочта" через реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Поступают они абсолютно без определения наличия отсрочки или наличия бронирования.

Напомним, украинские военнообязанные после 28 февраля потеряют бронирование и их мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины. Это произойдет в том случае, если их предприятия потеряют статус критически важных.

Отметим, что Кабинет министров Украины упростил бронирование от мобилизации работников газовой отрасли. Операторы газораспределительных систем смогут получить статус критически важного предприятия по упрощенной процедуре