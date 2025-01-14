Відстрочка та бронювання не звільняють громадянина від обов'язку прибути до військкомату, — ТЦК

За словами представниці ТЦК Лариси Козак, в разі ігнорування повістки таку особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

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Наявність відстрочки від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та підтримки. Про це на пресконференції Сухопутних військ України розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві і ТЦК та СП майор Лариса Козак.

Інформація щодо відстрочки від бронювання 24:50 - 25:46

Вона зазначила, що дана норма є нормою прямої дії, яка закріплена в статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Громадяни, які отримали повістку мають прибути до ТЦК у зазначений час, місце та строк.

"Тому навіть наявність бронювання або відстрочки не звільняє громадянина від такого обов'язку. Якщо дана повістка буде проігнорована, в перспективі його можуть притягнути до адміністративної відповідальності", — додала Лариса Козак.

За її словами, повістки, які надходять на адреси громадян, генеруються і надсилаються порталом "Укрпошта" через реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Надходять вони абсолютно без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання.

Нагадаємо, українські військовозобов'язані після 28 лютого втратять бронювання та їх мобілізують до лав Збройних сил України. Це відбудеться в тому випадку, якщо їхні підприємства втратять статус критично важливих.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України спростив бронювання від мобілізації працівників газової галузі. Оператори газорозподільних систем зможуть отримати статус критично важливого підприємства за спрощеною процедурою