Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в "Резерв+" вже в січні цього року, — Умєров

Міністр оборони наголосив, що з метою прощення процедури для військовозобов'язаних та військовослужбовців триває робота над новими нормативними актами. Це зробить систему ВЛК ефективною та справедливою.

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Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи у Збройних силах України. Електронні направлення будуть доступні в застосунку "Резерв+" вже в січні цього року. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

"Наша мета – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного. Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців", — наголосив міністр.

Наразі триває робота над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців. Рустем Умєров зазначив, що ці зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною.

"Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам", — зазначив голова оборонного відомства.

Нагадаємо, в Україні провели ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, які встановлювали у громадян інвалідність. Разом з тим зберігається статус інвалідності за документами МСЕК, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочка. А термін повторного огляду подовжили на 6 місяців від ліквідації МСЕК.

Разом з тим військовозобовʼязані, які мали статус "обмежено придатного" під час мобілізації в Україні, до 4 лютого повинні повторно пройти ВЛК. В інакшому випадку вони можуть отримати штраф.