Электронные направления на ВВК будут доступны в "Резерв+" уже в январе этого года, — Умеров

Министр обороны отметил, что с целью прощения процедуры для военнообязанных и военнослужащих продолжается работа над новыми нормативными актами. Это сделает систему ВВК эффективной и справедливой.

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Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах Украины. Электронные направления будут доступны в приложении "Резерв+" уже в январе этого года. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что первым шагом стало закладывание нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных.

"Наша цель — создать современную, прозрачную систему ВЛК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации этот процесс станет значительно удобнее для каждого. Продолжаем работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих", — подчеркнул министр.

Сейчас идет работа над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Рустем Умеров отметил, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВВК, сделают ее справедливой и эффективной.

"Теперь ВВК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям", — отметил глава оборонного ведомства.

Напомним, в Украине провели ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий, которые устанавливали у граждан инвалидность. Вместе с тем сохраняется статус инвалидности по документам МСЭК, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочка. А срок повторного осмотра продлили на 6 месяцев от ликвидации МСЭК.

Вместе с тем военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годного" во время мобилизации в Украине, до 4 февраля должны повторно пройти ВВК. В противном случае они могут получить штраф.