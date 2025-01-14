Чи можуть забирати мобільні телефони у затриманих військовозобов'язаних: у ТЦК відповіли

Приміщення ТЦК — це режимний об'єкт, тому в деяких кабінетах мати телефони заборонено. У кожному ТЦК має бути окреме приміщення для спілкування.

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Працівники територіальних центрів комплектування не мають права забирати мобільні телефони у громадянина, але можуть обмежити зони їх використання. Про це заявила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак на пресконференції у вівторок, 14 січня.

17:12 — Козак про те, чи мають права ТЦК забирати мобільні телефони у громадянина

"Забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають. Але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК — це режимний об'єкт. Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні. Такі приміщення в кожному РТЦК мають бути", — пояснила майор.

Козак зазначила, що у приміщеннях ТЦК є кабінети, у яких користування мобільними заборонено навіть самим працівникам.

Окрім цього вона заявила, що адміністративне затримання за порушення правил мобілізації може тривати до трьох годин.

"У разі, якщо громадянин чинить непокору з застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються у транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною — це була непокора, адміністративний протокол про затримання", — пояснила Козак.

Нагадаємо, 14 січня спікер Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що ТЦК не зобов'язані викликати військовозобов'язаних на повторне проходження ВЛК.

Офіцерка Управління комунікацій командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів повідомила, що з лютого 2022 року в Україні розшукують понад 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків.