В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі

ТЦК не має права самостійно розшукувати ухилянтів. А у поліції, як зазначила представниця командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів, не вистачає сил та засобів на виконання цих повноважень.

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Починаючи із 2022 року в Україні у розшук подано півмільйона військовозобов'язаних чоловіків. Про це KyivFM розповіла офіцерка Управління комунікацій командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів.

Послухати уривок розмови з Наталією Кіндратів можна з 26:29 по 28:02

За час повномасштабного вторгнення, тобто з лютого 2022 року, в Україні понад 500 тисяч осіб були подані в розшук для органів Національної поліції, оскільки таких повноважень у територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) немає.

Для Національної поліції, наголосила офіцерка, це не є єдиним обов'язком і розшукати таку кількість людей тими обмеженими засобами, які є у правоохоронців, доволі складно. Тому вони залучають до цього процесу і слідчих, і оперативні групи.

Причому, як розповіла Наталія Кіндратів, правоохоронці не розшукують ухилянтів по домах, а перевіряють документи в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років на вулиці чи в громадських місцях.

Нагадаємо, що умовах воєнного стану та загальної мобілізації районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розшукують військовозобов’язаних громадян віком від 25 до 60 років, які порушили правила військового обліку. Юридичною підставою для звернення до поліції для розшуку людини є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У разі оголошення особи в розшук особа може самостійно розв'язати проблему, добровільно з'явившись до ТЦК з необхідними документами.