Існує декілька причин: в яких випадках ТЦК може подати в розшук

Фахівці уточнили, що чому особу можуть оголосити в розшук, як це відбувається та зазначили, чи можливо його зняти.

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В умовах воєнного стану та загальної мобілізації районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розшукують військовозобов’язаних громадян віком від 25 до 60 років, які порушили правила військового обліку. Юристи компанії "INSEININ" розповідають, в яких випадках військкомати можуть подати особу в розшук та до яких наслідків він може призвести.

Мета розшуку військовозобов'язаних

Фахівці зазначають, що ТЦК може подати особу в розшук для притягнення особи до адміністративної відповідальності та винесення штрафу. Юридичною підставою для звернення до поліції для розшуку порушника є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Серед причин розшуку:

ухилення від військового обліку;

ухилення від призову на військову службу;

неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;

неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;

неуточнення військово-облікових даних;

ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб;

ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії.

В разі виявлення одного з цих порушень працівники ТЦК звертаються до органів поліції та повідомляють про необхідність здійснити розшук та затримання особи. Відомості про порушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних, а в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку".

Наслідки розшуку для порушників

Правоохоронні органи можуть затримати таку особу та доставити її до ТЦК. Там складається протокол та виписується постанова про притягнення до адміністративної відповідальності.

"Військовозобовʼязані, які перебувають у розшуку не можуть бути заброньовані за підприємствами, а чоловікам, які перебувають за кордоном відмовляють в оформленні паспортних документів", — уточнили фахівці.

Чи можливо зняти розшук ТЦК

Розшук знімається після винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Це можливо лише у разі особистої присутності особи.

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