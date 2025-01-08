Существует несколько причин: в каких случаях ТЦК может подать в розыск

Специалисты уточнили, почему лицо могут объявить в розыск, как это происходит и отметили, возможно ли его снять.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки разыскивают военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые нарушили правила воинского учета. Юристы компании "INSEININ" рассказывают, в каких случаях военкоматы могут подать лицо в розыск и к каким последствиям он может привести.

Цель розыска военнообязанных

Специалисты отмечают, что ТЦК может подать лицо в розыск для привлечения лица к административной ответственности и вынесения штрафа. Юридическим основанием для обращения в полицию для розыска нарушителя является совершение военнообязанным правонарушения, предусмотренного статьями 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди причин розыска:

уклонение от воинского учета;

уклонение от призыва на военную службу;

непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;

неуточнение военно-учетных данных;

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц;

игнорирование вызова по повестке, врученной лично, по почте, на предприятии или месте обучения;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии.

В случае выявления одного из этих нарушений работники ТЦК обращаются в органы полиции и сообщают о необходимости осуществить розыск и задержание лица. Сведения о нарушениях вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных, а в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил воинского учета".

Последствия розыска для нарушителей

Правоохранительные органы могут задержать такое лицо и доставить его в ТЦК. Там составляется протокол и выписывается постановление о привлечении к административной ответственности.

"Военнообязанные, которые находятся в розыске не могут быть забронированы за предприятиями, а мужчинам, которые находятся за границей отказывают в оформлении паспортных документов", — уточнили специалисты.

Возможно ли снять розыск ТЦК

Розыск снимается после вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Это возможно только в случае личного присутствия лица.

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