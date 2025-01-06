Мобилизация 2025: кому и когда надо обновлять отсрочку в ТЦК, — юристы

Если выполнены два условия, отсрочка от мобилизации гарантированно действует. Если она была предоставлена по уходу за родным человеком, можно оформить еще и разрешение на выезд за границу, но оно имеет ограниченный срок действия.

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Отсрочку от мобилизации в Украине не обязательно обновлять каждые три месяца. Деталями поделились юристы Юрий Айвазян и Владислав Дерий.

Мобилизация в Украине: надо ли обновлять отсрочку

Житель Киева Олег поинтересовался, обязан ли он каждые три месяца подавать документы, чтобы обновлять отсрочку, и действует ли она, если этого не делать. Юристы объяснили, что отсрочка должна оставаться действующей в течение того срока, который для нее установлен.

"Если Вам ее установили на 1 год, то не имеют ее права отменить, ведь закон не имеет обратного действия во времени", — подчеркнул Дерий.

Подавать свои документы для обновления отсрочки каждые три месяца нужно только в том случае, если такое условие было предусмотрено решением ТЦК.

Мобилизация в Украине: как проверить отсрочку

Отсрочка действительна, если:

она отображается в приложении "Резерв+";

в бумажном военно-учетном документе есть соответствующая отметка.

Проверить действительность отсрочки также можно, сходив в свой ТЦК.

Мобилизация в Украине: как выехать с отсрочкой

Олег отметил, что также в апреле 2024 года получил форму акта установления факта осуществления ухода для выезда за границу. Врачебно-консультативная комиссия (ВКК) подтвердила, что его мать нуждается в постоянном постороннем уходе.

Юристы объяснили, что срок действия такого акта законодательством не установлен. Он действует до момента, когда будет использован для выезда, если другой срок в документе не указан.

"В общем, он должен действовать, пока действительна справка ВКК. Выехать за границу Вы можете исключительно с матерью", — подчеркнул Дерий.

Напомним, нардеп Александр Федиенко сообщил, что получил ответ от ТЦК по мобилизации забронированного работника. В военкомате заверили, что действуют по закону. Фокус разобрался, действительно ли это так.

После масштабной кибератаки РФ восстановили функцию оформления отсрочки для многодетных украинцев через "Резерв+". Это стало возможным благодаря восстановлению реестров ГРАГС.