После кибератаки РФ: в "Резерв+" возобновили отсрочки для многодетных родителей

По данным Минобороны, многодетные родители несовершеннолетних детей снова могут оформить отсрочку через мобильное приложение.

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В мобильном приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" возобновилась функция отсрочки для многодетных родителей после масштабной кибератаки Российской Федерации на государственные реестры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечают в оборонном ведомстве, многодетные украинцы, воспитывающие от трех несовершеннолетних детей в одном браке, снова могут оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

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В Минобороны также подчеркнули, что активно работают над возобновлением других типов отсрочек от мобилизации в приложении "Резерв+".

"Реестры ГРАГС после кибератаки врага восстанавливаются. И теперь мы снова можем предоставлять услуги нашим гражданам благодаря этому взаимодействию", — говорится в заявлении министерства.

Напомним, 30 декабря в Минюсте объявили о восстановлении работы трех ключевых нотариальных реестров. Это Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Кроме того, по данным Минюста, с 5 января должны были заработать такие функции, как заявка на получение "Зимової єПідтримки", получение выписки о месте жительства ребенка, помощь одиноким матерям и отцам на детей, помощь для лиц с инвалидностью с детства, помощь для детей с инвалидностью, а также получение услуг для ВПЛ.