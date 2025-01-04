Атака на госреестры Украины: когда заработают ключевые социальные сервисы (видео)

По словам замминистра юстиции Николая Кучерявенко, появится возможность подать заявку на "Зимову єПідтримку", получить выписку о месте жительства ребенка, а также различные социальные выплаты и услуги для ВПЛ.

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С 5 января Украине будет восстановлен доступ к ключевым социальным сервисам, которые прекратили работу из-за кибератаки РФ. Об этом сказал первый заместитель министра юстиции Украины Николай Кучерявенко в эфире канала "Ми Україна".

Николай Кучерявенко анонсировал восстановление ключевых социальных сервисов

Замминистра юстиции отметил, что завтрашнего дня будут восстановлены такие возможности, как заявка на получение "Зимової єПідтримки", получение выписки о месте жительства ребенка, помощь одиноким матерям и отцам на детей, помощь для лиц с инвалидностью с детства, помощь для детей с инвалидностью, а также получение услуг для ВПЛ.

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Чиновник подчеркнул, что сервис "єШлюб" будет восстановлен через несколько дней. Это связано с тем, что предварительно нужно обработать все бумажные документы, которые накопились за это время.

Николай Кучерявенко также анонсировал восстановление ряда электронных взаимодействий с государственными органами, которые используют данные из пострадавших реестров. В частности, речь идет о реестрах Миграционной службы, Налоговой службы, Пенсионного фонда, Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации.

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Министерство юстиции Украины вчера 19 декабря заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Тогда юристы предупредили, что пока работу реестров не восстановят, невозможно будет ни развестись, ни зарегистрировать рождение ребенка, ни надеяться на получение социальных выплат или субсидии.

Уже 30 декабря в Минюсте Украины объявили о восстановлении работы трех ключевых нотариальных реестров. Это Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Напомним, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун утверждает, что россияне украли данные из реестров в ходе кибератаки, однако министр юстиции Ольга Стефанишина утечку данных опровергает.