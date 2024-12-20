Вчера 19 декабря состоялась масштабная российская кибератака на государственные реестры. Юристы предупредили: пока их работу не восстановят, невозможно будет ни развестись, ни зарегистрировать рождение ребенка, ни надеяться на получение социальных выплат или субсидии. Подробно — в материале Фокуса.

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Министерство юстиции Украины вчера 19 декабря заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Между тем, как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, в результате кибератаки РФ на сетевую инфраструктуру Министерства юстиции, обслуживающую государственные реестры, утечка персональных данных не подтверждена. Фокус исследовал подробно, как жить украинцам без доступа к государственным реестрам и что именно теперь невозможно будет сделать.

Брак, рождение, смерть: каково влияние остановки реестров на регистрацию актов гражданского состояния

В Украине в результате кибератаки не работает реестр актов гражданского состояния граждан, а это значит, что граждане не смогут получить определенные выписки или зарегистрировать брак, развод, рождение ребенка, подтвердить факт брака или развода.

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"Фактически, совершение любых нотариальных, регистрационных действий по состоянию на сейчас невозможно, поскольку нет возможности проверить имущество на предмет нахождения под арестом, наличия или отсутствия обременений, запретов, невозможно проверить факт наличия зарегистрированного брака и тому подобное. То есть, совершение всех сделок, требующих доступа к государственному реестру, откладывается до момента полного восстановления работы последнего. Ждем официального разъяснения Минюста по этому поводу, которое обещают дать в течение дня", — объяснила Фокусу юрист компании "ВОЛХВ" Дарья Щербакова.

Отсутствие доступов к реестрам сильно усложнит жизнь и граждан, и бизнеса, говорят юристы Фото: Getty

Как отметил адвокат, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов, большинство значимых нотариальных действий требуют доступа к государственному реестру для проверки нотариусом или регистратором сведений. "Некоторые действия, например, заверение копии документа или перевода, могут осуществляться нотариусом в бумажной форме. Насколько мне известно, регистрация актов гражданского состояния, например, рождения ребенка, может осуществляться с помощью бумажных носителей, но точно будет занимать больше времени для получения бумажных документов", — говорит Алексей Волохов.

Отсутствие доступа к реестру делает невозможным регистрацию всех актов гражданского состояния, то есть внести данные о браке, разводе, рождении ребенка или смерти гражданина в реестр пока невозможно. Между тем, по словам адвоката, управляющего Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анны Даниэль, согласно требованиям законодательства (ст.3 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния") сведения о рождении физического лица и его происхождении, усыновлении, лишении и восстановлении родительских прав, браке, расторжении брака, изменении имени, смерти подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Получателям выплат и субсидий тоже надо готовиться к отсрочке Фото: УНІАН

Говорят юристы и о рисках для получателей выплат и субсидий. Ведь реестры необходимы государственным органам для проверки сведений о лице, подавшем заявление на получение помощи или субсидии.

"Вопрос соцвыплат, субсидий, кредитования — все это будет ждать восстановления работы реестров. Впрочем, важно сохранять спокойствие и с пониманием относиться к проблеме. Надеюсь, она будет решена достаточно быстро, чтобы избежать значительных финансовых и других потерь", — говорит Алексей Волохов.

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Еще один реестр, работа которого остановлена, — Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. И здесь эксперты указывают на невозможность сделок по купле-продаже или передачу по наследству недвижимости.

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"Временное отсутствие доступа к реестрам может создать значительные трудности для граждан, особенно в ситуациях, связанных с продажей или покупкой имущества. Продажа или покупка недвижимого имущества (квартир, домов, земельных участков) требует тщательной проверки данных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без доступа к реестру невозможно точно проверить, является ли продавец законным владельцем недвижимости. Это создает риск мошенничества или двойной продажи имущества", — пояснил управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко.

Сделку по покупке недвижимости нотариусы не смогут зарегистрировать из-за неработающего реестра Фото: pexels.com

По его словам, реестр фиксирует наличие ипотек, арестов и других обременений. Без этих данных покупатель не может быть уверен, что имущество не имеет скрытых обязательств. "Нотариус не сможет зарегистрировать переход права собственности без официального подтверждения из реестра. Это означает, что даже подписанный договор не наберет юридической силы", — предупредил эксперт.

Еще одна проблема из-за остановки реестра — невозможность оформления ипотечного займа в банках. "Отсутствие доступов к реестрам ограничивает возможность банков выдавать кредиты, обеспеченные залогом или ипотекой, поскольку внесение обременения банком на время отсутствия доступов к реестрам невозможно", — Виктор Диденко, заместитель председателя правления Глобус Банка. Следовательно, вследствие остановки государственного реестра банки не смогут выдавать новые ипотечные кредиты, поскольку они обеспечены недвижимостью, о которой сейчас невозможно получить полную информацию из реестра.

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Юристы также говорят о негативных последствиях российской кибератаки на работу бизнеса в Украине, ведь в результате кибератаки остановил работу Госреестр юридических и физических лиц — предпринимателей. "Парализована та часть работы, которая требует внесения сведений или получения соответствующей информации. То есть любые регистрационные действия, как создание/прекращение предприятий, внесение изменений в сведения о юридических лицах и ФЛП — все откладывается", — говорит юрист Дарья Щербакова.

ФЛП не только не смогут зарегистрироваться, но и получить нужные выписки Фото: УНИАН

"Зарегистрировать юридическое лицо или физическое лицо предпринимателем, а также любые изменения по ним пока невозможно. И безусловно, это влияет на бизнес. В состоянии ожидания сейчас множество сделок по отчуждению корпоративных прав, решений о смене руководителей, места нахождения и тому подобное. Приведу простой пример. Лицо планировало регистрацию юридического лица с одновременной подачей заявления на регистрацию плательщиком НДС, чтобы активно работать уже с января 2025 года. В соответствии с положениями Налогового кодекса Украины регистрационное заявление подается не позднее чем за 10 календарных дней до начала календарного месяца, в котором будет применяться ставка единого налога, предусматривающая уплату НДС. Это означает, что если реестр заработает действительно через две недели, то зарегистрировать общество лицо сможет только в январе, а стать плательщиком НДС с 1 февраля. Поэтому придется или откладывать осуществление хозяйственной деятельности на один месяц, или потерять НДС за январь", — рассказала Фокусу Любовь Полишкевич, управляющий партнер Юридической фирмы Результат.

Что дальше? Когда восстановят доступ к реестрам

Пока что во власти заявляют о возобновлении работы реестров в течение следующих двух недель. На это время эксперты советуют избегать определенных действий, требующих регистрации. Любовь Полишкевич предупредила: работа в реестрах в ручном режиме невозможна и поэтому вряд ли здесь сработает какой-то компенсатор.

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"В этой ситуации я бы посоветовал отложить заключение сделок с недвижимым имуществом, землей и транспортными средствами до восстановления работы реестра, поскольку активность мошенников в условиях нестабильной работы государственных реестров значительно повышается, поэтому риски являются неоправданными", — говорит адвокат практики разрешения споров ЮК "АРМАДА" Борис Калиниченко. Такого же мнения Анна Даниэль. "Лучший вариант — подождать восстановления работы реестров. Если это невозможно, следует использовать альтернативные методы проверки, привлекать нотариусов и заключать предварительные договоры. Важно действовать осторожно, чтобы минимизировать риски и защитить свои интересы", — отметила адвокат в комментарии Фокусу.

Юристы предупредили: до восстановления реестров лучше не пытаться зарегистрировать что-либо Фото: Mediasat

Борис Калиниченко отметил: отсутствие доступа к данным реестров в течение двух недель в значительной степени повлияет и на деятельность судебной системы Украины, поскольку суды на всех этапах рассмотрения дел активно используют информацию из ЕГРПОУ, ГРВП, РАГС и т.д.

"Учитывая то, что XakNet Team — хакерская группа, которая взяла на себя ответственность за кибератаку, заявила не только о похищении данных реестра, а также и об удалении основной и резервной копии данных, не думаю, что в такой ситуации возможно создание каких-то компенсационных механизмов, кроме как восстановление данных реестров", — говорит юрист. По его мнению, срок восстановления данных реестров зависит от того, насколько сильно пострадали резервные копии данных, а также, был ли зашифрован доступ к соответствующим серверам злоумышленниками.

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"На сегодняшний день Украина входит в десятку наиболее диджитализированных стран мира, что безусловно положительно влияет на жизнь общества и экономику. В то же время, такой уровень цифровизации информационной инфраструктуры делает ее крайне уязвимой для хакерских атак. Поэтому ГП "НАИС" и Минюст, во-первых, должны понять, что кибертерроризм давно стал частью внешней политики российской федерации. Во-вторых, извлечь урок из этой ситуации и обеспечить надлежащий уровень цифровой безопасности вверенных им данных", — уверен Борис Калиниченко.