Вчера 19 декабря российские хакеры совершили кибератаку на государственные реестры Минюста с целью нарушения работы критической инфраструктуры, и работа реестров была приостановлена. Фокус узнал у банковского эксперта, какие риски для банков и клиентов и на что повлияет отсутствие доступа к государственным реестрам.

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Из-за кибератаки на государственные реестры сейчас наблюдаются проблемы в работе сервисов ГП "НАИС". И для банков, и для клиентов из-за отсутствия доступов к реестрам возникают определенные неудобства в обслуживании, но это не повлечет остановку банковского обслуживания. Об этом Фокусу рассказал Виктор Диденко, заместитель председателя правления Глобус Банка.

Эксперт сообщил: если речь идет об обслуживании физических лиц, то нет проблем в оформлении банком депозитных вкладов, открытии счетов, эмиссии карт, оформлении бланковых (беззалоговых) кредитов. "Отсутствие доступов к реестрам ограничивает возможность банков выдавать кредиты, обеспеченные залогом или ипотекой, поскольку внесение обременения банком на время отсутствия доступов к реестрам невозможно", — говорит Виктор Диденко.

То есть из-за отсутствия доступа к реестрам банки не смогут выдавать новые ипотечные кредиты, ведь они обеспечены недвижимостью, о которой сейчас невозможно получить нужную информацию (в том числе и в рамках госпрограммы "єОселя").

По мнению эксперта, временные сложности в доступах к реестрам в коротком промежутке времени (до двух недель) существенно не повлияют на обычную банковскую жизнь и на банковские услуги. "Несколько снизится клиентская активность, но в целом это не будет иметь серьезных последствий", — считает Диденко.

На функционирование платежных карт в Украине проблемы с госреестрами не повлияют Фото: Pexels

Однако остановка работы реестров однозначно повлияет на некоторые операции юридических лиц. Речь идет о новых услугах, например, если компания стремится получить кредитное финансирование.

"Относительно ранее идентифицированных банком юридических лиц (ФЛП) ограничения в обслуживании могут касаться только новых и тех банковских продуктов, которые требуют внесения информации во временно "нерабочие реестры". Например: оформление нового кредита или внесение изменений в действующий кредит, обеспеченный залогом и в случае внесения изменений в структуру такого залога, предусматривают изменения в записи об обременении, что на время отсутствия доступов к реестрам сделать невозможно", — говорит Виктор Диденко.

В целом, отметил эксперт, временная остановка реестров не повлияет на структуру банковских услуг. "Это временно скажется на клиентской активности по отдельным вопросам, но без серьезных последствий для банковской системы в целом", — отметил Виктор Диденко.

Напомним, Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры, а российские хакеры утверждают, что взломали "Национальные информационные системы Украины" и удалили всю информацию из государственных реестров.