Ни брака, ни развода, ни выплат: юристы объяснили негативные последствия кибератаки на госреестры
Кибератака российских хакеров 19 декабря привела к временной остановке работы государственных реестров. Юристы рассказали Фокусу, смогут ли граждане зарегистрировать брак, развод или рождение детей.
Поскольку в Украине в результате кибератаки не работают государственные реестры, в частности Реестр актов гражданского состояния граждан, то для обычных граждан Украины в пределах страны и за рубежом будет фактически невозможно получить определенные выписки или зарегистрировать брак, развод или рождение ребенка. Однако, возможно, государство в ближайшее время временно введет определенные бумажные процедуры, хотя и существует высокая вероятность, что до открытия доступа к реестрам все же никаких регистраций происходить не будет вообще.
"Конечно, временные проблемы с работой реестров будут иметь влияние на обычную жизнь, ведь большинство значимых нотариальных действий требуют доступа к реестру для проверки нотариусом или регистратором сведений. Некоторые действия, например, заверение копии документа или перевода могут осуществляться нотариусом в бумажной форме. Насколько мне известно, регистрация актов гражданского состояния, например рождения ребенка, может осуществляться с помощью бумажных носителей, но точно будет занимать больше времени для получения бумажных документов", — комментирует адвокат, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов.
По словам Анны Даниэль, адвоката, управляющего Адвокатского бюро "Анны Даниэль", согласно требованиям законодательства ст.3 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" сведения о рождении физического лица и его происхождении, усыновлении, лишении и восстановлении родительских прав, браке, расторжении брака, изменении имени, смерти подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.
"Если мы говорим, например, об отношениях, связанных с проведением государственной регистрации актов гражданского состояния, внесением в актовые записи гражданского состояния изменений, их возобновлением и прекращением их действия, то понятно, что в связи с прекращением работы Государственного реестра актов гражданского состояния граждан это будет сложно сделать. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния проводят государственную регистрацию рождения физического лица и его происхождения, брака, расторжения брака, изменения имени, смерти, вносят изменения в актовые записи гражданского состояния, их возобновляют и прекращают их действие; формируют Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, ведут его, хранят архивный фонд, поэтому пока реестр не будет работать, следует обращаться лично в указанные отделы и на месте выяснять алгоритм работы", — рассказала Фокусу адвокат Анна Даниэль.
Отсутствие доступа к реестрам означает невозможность любой регистрации — брака, развода, свидетельства о смерти, свидетельства о рождении
По ее мнению, теперь также усложнится до возобновления работы Реестра получение услуг для граждан Украины, которые постоянно проживают за рубежом. "Например, государственная регистрация изменения имени и расторжения брака проводится дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины. Органы государственной регистрации актов гражданского состояния выдают соответствующие свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния", — говорит адвокат.
Юристы также видят в остановке работы реестров риски для получателей субсидий и выплат, особенно если речь идет о новых заявлениях на субсидии или на социальную помощь или выплаты.
"Вопрос соцвыплат, субсидий, кредитования — все это будет ждать восстановления работы реестров. Впрочем, важно сохранять спокойствие и с пониманием относиться к проблеме. Надеюсь, она будет решена достаточно быстро, чтобы избежать значительных финансовых и других потерь", — говорит Алексей Волохов.
Ранее Фокус писал, что из-за кибератаки на государственные реестры сейчас наблюдаются проблемы в работе сервисов ГП "НАИС". И для банков, и для клиентов из-за отсутствия доступов к реестрам возникают определенные неудобства в обслуживании, но эксперты прогнозируют, что это не повлечет остановку банковского обслуживания.