Кибератака российских хакеров 19 декабря привела к временной остановке работы государственных реестров. Юристы рассказали Фокусу, смогут ли граждане зарегистрировать брак, развод или рождение детей.

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Поскольку в Украине в результате кибератаки не работают государственные реестры, в частности Реестр актов гражданского состояния граждан, то для обычных граждан Украины в пределах страны и за рубежом будет фактически невозможно получить определенные выписки или зарегистрировать брак, развод или рождение ребенка. Однако, возможно, государство в ближайшее время временно введет определенные бумажные процедуры, хотя и существует высокая вероятность, что до открытия доступа к реестрам все же никаких регистраций происходить не будет вообще.

"Конечно, временные проблемы с работой реестров будут иметь влияние на обычную жизнь, ведь большинство значимых нотариальных действий требуют доступа к реестру для проверки нотариусом или регистратором сведений. Некоторые действия, например, заверение копии документа или перевода могут осуществляться нотариусом в бумажной форме. Насколько мне известно, регистрация актов гражданского состояния, например рождения ребенка, может осуществляться с помощью бумажных носителей, но точно будет занимать больше времени для получения бумажных документов", — комментирует адвокат, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов.

Кибератака российских хакеров вызвала остановку работы реестров, подчиненных Министерству юстиции

По словам Анны Даниэль, адвоката, управляющего Адвокатского бюро "Анны Даниэль", согласно требованиям законодательства ст.3 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" сведения о рождении физического лица и его происхождении, усыновлении, лишении и восстановлении родительских прав, браке, расторжении брака, изменении имени, смерти подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

"Если мы говорим, например, об отношениях, связанных с проведением государственной регистрации актов гражданского состояния, внесением в актовые записи гражданского состояния изменений, их возобновлением и прекращением их действия, то понятно, что в связи с прекращением работы Государственного реестра актов гражданского состояния граждан это будет сложно сделать. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния проводят государственную регистрацию рождения физического лица и его происхождения, брака, расторжения брака, изменения имени, смерти, вносят изменения в актовые записи гражданского состояния, их возобновляют и прекращают их действие; формируют Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, ведут его, хранят архивный фонд, поэтому пока реестр не будет работать, следует обращаться лично в указанные отделы и на месте выяснять алгоритм работы", — рассказала Фокусу адвокат Анна Даниэль.

Отсутствие доступа к реестрам означает невозможность любой регистрации — брака, развода, свидетельства о смерти, свидетельства о рождении

По ее мнению, теперь также усложнится до возобновления работы Реестра получение услуг для граждан Украины, которые постоянно проживают за рубежом. "Например, государственная регистрация изменения имени и расторжения брака проводится дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины. Органы государственной регистрации актов гражданского состояния выдают соответствующие свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния", — говорит адвокат.

Юристы также видят в остановке работы реестров риски для получателей субсидий и выплат, особенно если речь идет о новых заявлениях на субсидии или на социальную помощь или выплаты.

"Вопрос соцвыплат, субсидий, кредитования — все это будет ждать восстановления работы реестров. Впрочем, важно сохранять спокойствие и с пониманием относиться к проблеме. Надеюсь, она будет решена достаточно быстро, чтобы избежать значительных финансовых и других потерь", — говорит Алексей Волохов.

Ранее Фокус писал, что из-за кибератаки на государственные реестры сейчас наблюдаются проблемы в работе сервисов ГП "НАИС". И для банков, и для клиентов из-за отсутствия доступов к реестрам возникают определенные неудобства в обслуживании, но эксперты прогнозируют, что это не повлечет остановку банковского обслуживания.