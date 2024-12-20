Кібератака російських хакерів 19 грудня призвела до тимчасової зупинки роботи державних реєстрів. Юристи розповіли Фокусу, чи зможуть громадяни зареєструвати шлюб, розлучення чи народження дітей.

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Оскільки в Україні внаслідок кібератаки не працюють державні реєстри, зокрема Реєстр актів цивільного стану громадян, то для звичайних громадян України в межах країни та за кордоном буде фактично неможливо отримати певні виписки або зареєструвати шлюб, розлучення чи народження дитини. Проте, можливо, держава найближчим часом тимчасово запровадить певні паперові процедури, хоча й існує висока ймовірність, що до відкриття доступу до реєстрів все ж ніяких реєстрацій відбуватись не буде взагалі.

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"Звичайно, тимчасові проблеми з роботою реєстрів матимуть вплив на звичайне життя, адже більшість значущих нотаріальних дій потребують доступу до реєстру для перевірки нотаріусом чи реєстратором відомостей. Деякі дії, наприклад, засвідчення копії документа чи перекладу можуть здійснюватися нотаріусом у паперовій формі. Наскільки мені відомо, реєстрація актів цивільного стану, наприклад народження дитини, може здійснюватися за допомогою паперових носіїв але точно займатиме більше часу для отримання паперових документів", — коментує адвокат, партнер SLA Attorneys Олексій Волохов.

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За словами Анни Даніель, адвоката, керівниці Адвокатського бюро "Анни Даніель", згідно з вимогами законодавства ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов'язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про відносини, пов'язані з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану, внесенням до актових записів цивільного стану змін, їх поновленням та припиненням їхньої дії, то зрозуміло, що у зв’язку із припиненням роботи Державного реєстру актів цивільного стану громадян це буде складно зробити. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, їх поновлюють та припиняють їхню дію; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд, тож поки реєстр не працюватиме, слід звертатися особисто до вказаних відділів і на місці з’ясовувати алгоритм роботи", — розповіла Фокусу адвокат Анна Даніель.

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На її думку, тепер також ускладниться до відновлення роботи Реєстру отримання послуг для громадян України, які постійно проживають за кордоном. "Наприклад, державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу проводиться дипломатичними представництвами і консульськими установами України. Органи державної реєстрації актів цивільного стану видають відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану", — каже адвокат.

Юристи також вбачають у зупинці роботи реєстрів ризики для отримувачів субсидій та виплат, особливо якщо йдеться про нові заяви на субсидії чи на соціальну допомогу або виплати.

"Питання соцвиплат, субсидій, кредитування — все це буде чекати відновлення роботи реєстрів. Втім важливо зберігати спокій та з розумінням ставитися до проблеми. Сподіваюсь, вона буде вирішена достатньо швидко, щоб уникнути значних фінансових та інших втрат", — каже Олексій Волохов.

Раніше Фокус писав, що через кібератаку на державні реєстри наразі спостерігаються проблеми у роботі сервісів ДП "НАІС". І для банків, і для клієнтів через відсутність доступів до реєстрів виникають певні незручності в обслуговуванні, але експерти прогнозують, що це не спричинить зупинку банківського обслуговування.