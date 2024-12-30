Масштабная кибератака на Украину: восстановлены первые реестры, подробности

В Минюсте сообщили, что нотариусы могут полноценно осуществлять свою работу, а совершенные во время атаки нотариальные действия будут внесены в реестры в течение 5 дней.

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После масштабной хакерской атаки работу восстанавливают нотариусы. В частности, заработали первые реестры, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве сообщили, что начали работать три ключевых нотариальных реестра. Это Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Нотариусы теперь могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков, добавили в Минюсте. Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. Внедрены усиленные меры киберзащиты.

Масштабная хакерская атака на госреестры: что известно

Напомним, что 20 декабря Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры. Тогда же российские хакеры утверждали, что взломали "Национальные информационные системы Украины" и удалили всю информацию из государственных реестров.

По словам юристов, пока не восстановят работу госреестров, невозможно будет ни развестись, ни зарегистрировать рождение ребенка, ни надеяться на получение социальных выплат или субсидии. Однако утечка персональных данных не подтверждена.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал, что российские хакеры спланировали сложную операцию, чтобы атаковать украинские государственные реестры. Они могли завербовать работника с высоким уровнем доступа, подложить зараженные вирусом флешку, отправить письмо с фишинговым сообщением.

В Минюсте сообщали, что на восстановление реестров нужны недели. Некоторые услуги можно получить в старом формате или независимо от работы реестров.