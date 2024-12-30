Масштабна кібератака на Україну: відновлено перші реєстри, подробиці

В Мін'юсті повідомили, що нотаріуси можуть повноцінно здійснювати свою роботу, а вчинені під час атаки нотаріальні дії будуть внесені до реєстрів впродовж 5 днів.

Related video

Після масштабної хакерської атаки роботу відновлюють нотаріуси. Зокрема, запрацювали перші реєстри, повідомили в Міністерстві юстиції України.

У відомстві повідомили, що почали працювати три ключові нотаріальні реєстри. Це Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Нотаріуси тепер можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків, додали в Мін'юсті. Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту.

Масштабна хакерська атака на держреєстри: що відомо

Нагадаємо, що 20 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри. Тоді ж російські хакери стверджували, що зламали "Національні інформаційні системи України" та видалили всю інформацію з державних реєстрів.

За словами юристів, поки не відновлять роботу держреєстрів, неможливо буде ані розлучитись, ані зареєструвати народження дитини, ані сподіватись на отримання соціальних виплат чи субсидії. Однак витоку персональних даних не підтверджено.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів, що російські хакери спланували складну операцію, щоб атакувати українські державні реєстри. Вони могли завербувати працівника з високим рівнем доступу, підкласти заражені вірусом флешку, надіслати лист з фішинговим повідомленням.

У Мін’юсті повідомляли, що на відновлення реєстрів потрібні тижні. Деякі послуги можна отримати у старому форматі або незалежно від роботи реєстрів.