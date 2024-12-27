Масштабна кібератака на держреєстри України: які послуги недоступні громадянам

У Мін’юсті повідомили, що на відновлення реєстрів потрібні тижні. Деякі послуги можна отримати у старому форматі або незалежно від роботи реєстрів.

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Станом на 27 грудня реєстр нерухомого майна в Україні залишається "паралізованим" внаслідок кібератаки росіян. Про це свідчить портал "Дія".

На сайті можна надіслати запит на інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Однак якщо нині натиснути на кнопку "отримати довідку", з’являється повідомлення, що послуга тимчасово недоступна через відновлення реєстрів Мін’юсту.

Повідомлення, яке "Дія" показує користувачам Фото: Скриншот

Тобто українцям недоступне онлайн-отримання довідки щодо об’єкта нерухомого майна з таких реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Державний реєстр Іпотек;

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Наслідки кібератаки росіян: найсвіжіші дані

У Міністерстві юстиції України 24 грудня інформували, що внаслідок наймасштабнішої за останній час кібератаки росіян з 19 грудня тимчасово обмежено доступ до його державних реєстрів.

У Мін’юсті наголосили, що отримати дані або внести зміни до Реєстру речових прав на нерухоме майно неможливо. Водночас усі дії в реєстрі автоматично фіксуються, а саме — хто, коли й що зробив.

"Тож розмови про ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру — маніпуляція. З юридичної точки зору, реєстрація — це не просто внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Основою для реєстрації слугують документи, видані чи посвідчені компетентним суб'єктом. Саме тому власники майна мають бути впевнені у непорушності їхніх прав", — запевнила пресслужба.

Орієнтовний термін відновлення реєстрів — 2 тижні.

Наслідки кібератаки росіян: що відомо

У BBC 20 грудня передавали, що відповідальність за кібератаку взяла на себе російська хакерська група XakNet Team. В.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов розповів, що атаку готували як мінімум кілька місяців, і за нею стоять ворожі спецслужби.

"Спростовувати те, що витік даних не відбувся, я не можу… Зараз ведеться кібердослідження", — додав Карастельов.

Нотаріус та член Ради Нотаріальної палати України Наталія Козаєва перелічила наслідки кібератаки росіян:

неможливо провести жодну угоду з відчуження нерухомого майна, договори купівлі-продажу, оренди, дарування, договори іпотеки;

не можна внести інформацію про зміну керівника, учасників юридичних осіб;

призупинені державні програми виплат "єОселя", "єВідновлення", приватизація комунального майна;

зупинилися торги на біржі;

неможливе призначення держслужбовців та суддів, зупинка розгляду деяких справ;

нотаріуси не можуть видавати документи, для яких потрібно надсилати запити до реєстрів.

Посвідчувати заповіти та довіреності, засвідчувати справжність підписів, завіряти вірність копій можливо. Також, як повідомила міністерка Ольга Стефанішина, українцям все ще доступна функція одруження. Щоправда, зв’язати себе юридично пари можуть лише у старому форматі, не онлайн.

Зі слів Козаєвої, якщо якусь інформацію з реєстрів росіяни й викачали, вона і так була у відкритому доступі. Проте невідомо, чи були дані пошкоджені.

Порядок відновлення реєстрів:

єдиний реєстр довіреностей, єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів; Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно.

"Основна порада — зберігати спокій. Чекати, поки відновлять реєстри. З цією проблемою має впоратися держава", — додала Козаєва.

Нагадаємо, у Мінекономіки інформували, що через кібератаку на держреєстри українцям автоматично продовжили бронювання на один місяць.

Однак 26 грудня стало відомо, що функцію бронювання через портал "Дія" відновили.