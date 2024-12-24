Через кібератаку на держреєстри уряд продовжив строк чинних бронювань

В Мінекономіки зазначили, що це не стосується бронювань, строк дії яких завершися до 19 грудня, тобто до кібератаки. Загалом діяти вони будуть не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

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Через кібератаку на держреєстри Кабінет Міністрів України ухвалив рішення автоматично продовжити термін чинних бронювань від мобілізації на один місяць. Водночас діяти вони будуть не довше, ніж до 28 лютого 2025 року, йдеться на сайті Міністерства економіки України.

"Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку", — йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки роз'яснили, що, наприклад, якщо термін дії бронювання працівника закінчувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його відновити після відновлення роботи реєстрів.

Кібератака РФ на держреєстри: що відомо

Нагадаємо, що 20 грудня на сторінці Facebook Міністерства юстиції з'явилось повідомлення про атаку російських хакерів на державні реєстри України, на відновлення яких знадобиться приблизно два тижні. Кіберзлочинці повідомили, що вони не просто дістались до реєстрів, а знищили їх. Зазначено, що спершу вони зламали сервери і бази ДП "Національні інформаційні системи", а потім проникли на портал Мін'юсту.

Згодом Фокус розповідав, яку шкоду завдала кібератака на держреєстри. Зокрема, юристи попереджали: поки роботу не відновлять, неможливо буде ані розлучитись, ані зареєструвати народження дитини, ані сподіватись на отримання соціальних виплат чи субсидії.

Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко зазначав, що російські хакери спланували складну операцію. Вони могли завербувати працівника з високим рівнем доступу, підкласти заражену вірусом флешку, надіслати лист з фішинговим повідомленням.