Из-за кибератаки на госреестры правительство продлило срок действующих бронирований

В Минэкономики отметили, что это не касается бронирований, срок действия которых завершился до 19 декабря, то есть до кибератаки. В целом действовать они будут не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Related video

Из-за кибератаки на госреестры Кабинет Министров Украины принял решение автоматически продлить срок действующих бронирований от мобилизации на один месяц. При этом действовать они будут не дольше, чем до 28 февраля 2025 года, говорится на сайте Министерства экономики Украины.

"Это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временным приостановлением работы госреестров из-за кибератаки", — говорится в сообщении.

В Минэкономики разъяснили, что, например, если срок действия бронирования работника заканчивался 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки — работодатели смогут его восстановить после восстановления работы реестров.

Кибератака РФ на госреестры: что известно

Напомним, что 20 декабря на странице Facebook Министерства юстиции появилось сообщение об атаке российских хакеров на государственные реестры Украины, на восстановление которых понадобится около двух недель. Киберпреступники сообщили, что они не просто добрались до реестров, а уничтожили их. Указано, что сначала они взломали серверы и базы ГП "Национальные информационные системы", а затем проникли на портал Минюста.

Впоследствии Фокус рассказывал, какой вред на несла кибератака на госреестры. В частности, юристы предупреждали: пока работу не восстановят, невозможно будет ни развестись, ни зарегистрировать рождение ребенка, ни надеяться на получение социальных выплат или субсидии.

Позже народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко отмечал, что российские хакеры спланировали сложную операцию. Они могли завербовать работника с высоким уровнем доступа, подложить зараженную вирусом флешку, отправить письмо с фишинговым сообщением.