Онлайн-бронювання від мобілізації в "Дії" знову працює, але не для всіх: деталі

У пресслужбі порталу "Дія" зазначають, що функцію відновили не для всіх. Онлайн-бронювання лишається недоступним для філій компаній і кінцевих бенефіціарів.

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Від сьогодні на державному порталі цифрових послуг "Дія" відновили бронювання від мобілізації в Україні після атаки РФ на державні реєстри Міністерства юстиції. Про відновлення послуги повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, підприємства можуть бронювати співробітників на порталі "Дія". Портал сам підтягуватиме дані про військовозобов'язаних працівників, яких можна забронювати, та перевіряє, чи відповідають вони вимогам.

"Все технологічно і швидко", — написав Федоров.

Після подання заяви відповідь надходитиме в особистий кабінет заявника протягом 72 годин, запевняє урядовець.

Михайло Федоров повідомив про відновлення функції бронювання в Дії Фото: Скриншот

Водночас у пресслужбі порталу "Дія" зазначають, що для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів бронювання поки лишається недоступним.

Для того, щоб забронювати працівника онлайн, необхідно:

зайти в кабінет громадянина на порталі "Дія";

обрати опцію "Подати заяву";

вказати дані військовозобов'язаного, якого потрібно забронювати;

підтвердити відповідність нормам його заробітної плати;

перевірити та підписати заяву;

очікувати на відповідь на електронну пошту й особистий кабінет на порталі протягом трьох днів.

Нагадаємо, Україна зазнала масштабної кібератаки РФ на держреєстри Мін'юсту 19 грудня.

20 грудня юристи пояснили Фокусу, які негативні наслідки кібератаки на держреєстри можуть відчути на собі українці.

У Міністерстві економіки України 24 грудня повідомляли, що уряд через кібератаку на держреєстри продовжує строк чинних бронювань автоматично на один місяць.