Онлайн-бронирование от мобилизации в "Дії" снова работает, но не для всех: детали
В пресс-службе портала "Дія" отмечают, что функцию восстановили не для всех. Онлайн-бронирование остается недоступным для филиалов компаний и конечных бенефициаров.
С сегодняшнего дня на государственном портале цифровых услуг "Дія" возобновили бронирование от мобилизации в Украине после атаки РФ на государственные реестры Министерства юстиции. О восстановлении услуги сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, предприятия могут бронировать сотрудников на портале "Дія". Портал сам будет подтягивать данные о военнообязанных работниках, которых можно забронировать, и проверяет, соответствуют ли они требованиям.
"Все технологично и быстро", — написал Федоров.
После подачи заявления ответ будет поступать в личный кабинет заявителя в течение 72 часов, уверяет чиновник.
В то же время в пресс-службе портала "Дія" отмечают, что для филиалов компаний и для конечных бенефициаров бронирование пока остается недоступным.
Для того, чтобы забронировать работника онлайн, необходимо:
- зайти в кабинет гражданина на портале "Дія";
- выбрать опцию "Подать заявление";
- указать данные военнообязанного, которого нужно забронировать;
- подтвердить соответствие нормам его заработной платы;
- проверить и подписать заявление;
- ожидать ответа на электронную почту и личный кабинет на портале в течение трех дней.
Напомним, Украина подверглась масштабной кибератаке РФ на госреестры Минюста 19 декабря.
20 декабря юристы объяснили Фокусу, какие негативные последствия кибератаки на госреестры могут ощутить на себе украинцы.
В Министерстве экономики Украины 24 декабря сообщали, что правительство из-за кибератаки на госреестры продлевает срок действующих бронирований автоматически на один месяц.