Онлайн-бронирование от мобилизации в "Дії" снова работает, но не для всех: детали

В пресс-службе портала "Дія" отмечают, что функцию восстановили не для всех. Онлайн-бронирование остается недоступным для филиалов компаний и конечных бенефициаров.

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С сегодняшнего дня на государственном портале цифровых услуг "Дія" возобновили бронирование от мобилизации в Украине после атаки РФ на государственные реестры Министерства юстиции. О восстановлении услуги сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, предприятия могут бронировать сотрудников на портале "Дія". Портал сам будет подтягивать данные о военнообязанных работниках, которых можно забронировать, и проверяет, соответствуют ли они требованиям.

"Все технологично и быстро", — написал Федоров.

После подачи заявления ответ будет поступать в личный кабинет заявителя в течение 72 часов, уверяет чиновник.

Михаил Федоров сообщил о восстановлении функции бронирования в Дії Фото: Скриншот

В то же время в пресс-службе портала "Дія" отмечают, что для филиалов компаний и для конечных бенефициаров бронирование пока остается недоступным.

Для того, чтобы забронировать работника онлайн, необходимо:

зайти в кабинет гражданина на портале "Дія";

выбрать опцию "Подать заявление";

указать данные военнообязанного, которого нужно забронировать;

подтвердить соответствие нормам его заработной платы;

проверить и подписать заявление;

ожидать ответа на электронную почту и личный кабинет на портале в течение трех дней.

Напомним, Украина подверглась масштабной кибератаке РФ на госреестры Минюста 19 декабря.

20 декабря юристы объяснили Фокусу, какие негативные последствия кибератаки на госреестры могут ощутить на себе украинцы.

В Министерстве экономики Украины 24 декабря сообщали, что правительство из-за кибератаки на госреестры продлевает срок действующих бронирований автоматически на один месяц.