Масштабная кибератака на госреестры Украины: какие услуги недоступны гражданам

В Минюсте сообщили, что на восстановление реестров нужны недели. Некоторые услуги можно получить в старом формате или независимо от работы реестров.

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По состоянию на 27 декабря реестр недвижимого имущества в Украине остается "парализованным" в результате кибератаки россиян. Об этом свидетельствует портал "Дія".

На сайте можно отправить запрос на информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Однако если сейчас нажать на кнопку "получить справку", появляется сообщение, что услуга временно недоступна из-за восстановления реестров Минюста.

Сообщение, которое "Дія" показывает пользователям Фото: Скриншот

То есть украинцам недоступно онлайн-получение справки по объекту недвижимого имущества из таких реестров:

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Реестр прав собственности на недвижимое имущество;

Государственный реестр ипотек;

Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Последствия кибератаки россиян: самые свежие данные

В Министерстве юстиции Украины 24 декабря информировали, что в результате самой масштабной за последнее время кибератаки россиян с 19 декабря временно ограничен доступ к его государственным реестрам.

В Минюсте отметили, что получить данные или внести изменения в Реестр вещных прав на недвижимое имущество невозможно. В то же время все действия в реестре автоматически фиксируются, а именно — кто, когда и что сделал.

"Поэтому разговоры о риске незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру — манипуляция. С юридической точки зрения, регистрация — это не просто внесение записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Основой для регистрации служат документы, выданные или удостоверенные компетентным субъектом. Именно поэтому владельцы имущества должны быть уверены в незыблемости их прав", — заверила пресс-служба.

Ориентировочный срок восстановления реестров — 2 недели.

Последствия кибератаки россиян: что известно

В BBC 20 декабря передавали, что ответственность за кибератаку взяла на себя российская хакерская группа XakNet Team. И.о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев рассказал, что атаку готовили как минимум несколько месяцев, и за ней стоят вражеские спецслужбы.

"Опровергать то, что утечка данных не произошла, я не могу... Сейчас ведется киберисследование", — добавил Карастелев.

Нотариус и член Совета Нотариальной палаты Украины Наталья Козаева перечислила последствия кибератаки россиян:

невозможно провести ни одну сделку по отчуждению недвижимого имущества, договоры купли-продажи, аренды, дарения, договоры ипотеки;

нельзя внести информацию о смене руководителя, участников юридических лиц;

приостановлены государственные программы выплат "єОселя", "єВідновлення", приватизация коммунального имущества;

остановились торги на бирже;

невозможно назначение госслужащих и судей, остановка рассмотрения некоторых дел;

нотариусы не могут выдавать документы, для которых нужно отправлять запросы в реестры.

Удостоверять завещания и доверенности, удостоверять подлинность подписей, заверять верность копий возможно. Также, как сообщила министр Ольга Стефанишина, украинцам все еще доступна функция бракосочетания. Правда, связать себя юридически пары могут только в старом формате, не онлайн.

По словам Козаевой, если какую-то информацию из реестров россияне и скачали, она и так была в открытом доступе. Однако неизвестно, были ли данные повреждены.

Порядок восстановления реестров:

единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков нотариальных документов; Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Основной совет — сохранять спокойствие. Ждать, пока восстановят реестры. С этой проблемой должно справиться государство", — добавила Козаева.

Напомним, в Минэкономики информировали, что из-за кибератаки на госреестры украинцам автоматически продлили бронирование на один месяц.

Однако 26 декабря стало известно, что функцию бронирования через портал "Дія" восстановили.