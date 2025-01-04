Атака на держреєстри України: коли запрацюють ключові соціальні сервіси (відео)

За словами заступника міністра юстиції Миколи Кучерявенка, з'явиться можливість подати заявку на "Зимову єПідтримку", отримати виписку про місце проживання дитини, а також різні соціальні виплати та послуги для ВПО.

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З 5 січня Україні буде відновлено доступ до ключових соціальних сервісів, які припинили роботу через кібератаку РФ. Про це сказав перший заступник міністра юстиції України Микола Кучерявенко в ефірі каналу "Ми Україна".

Микола Кучерявенко анонсував відновлення ключових соціальних сервісів

Заступник міністра юстиції зазначив, що відзавтра буде відновлено такі можливості, як заявка на отримання "Зимової єПідтримки", отримання виписки про місце проживання дитини, допомога одиноким матерям і батькам на дітей, допомога для осіб з інвалідністю з дитинства, допомога для дітей з інвалідністю, а також отримання послуг для ВПО.

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Хто зламав держреєстри: чому українці не отримають відповіді та як жити далі

Чиновник наголосив, що сервіс "єШлюб" буде відновлено за кілька днів. Це пов'язано з тим, що попередньо потрібно обробити всі паперові документи, які накопичилися за цей час.

Микола Кучерявенко також анонсував відновлення низки електронних взаємодій з державними органами, які використовують дані з постраждалих реєстрів. Зокрема, йдеться про реєстри Міграційної служби, Податкової служби, Пенсійного фонду, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.

Кібератака на держреєстри: що відомо

Міністерство юстиції України вчора 19 грудня заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Тоді юристи попередили, що доки роботу реєстрів не відновлять, неможливо буде ні розлучитися, ні зареєструвати народження дитини, ні сподіватися на отримання соціальних виплат чи субсидії.

Уже 30 грудня в Мін'юсті України оголосили про відновлення роботи трьох ключових нотаріальних реєстрів. Це Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Нагадаємо, експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун стверджує, що росіяни вкрали дані з реєстрів під час кібератаки, проте міністр юстиції Ольга Стефанишина витік даних спростовує.