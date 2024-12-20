РФ украла важные данные во время кибератаки на госреестры, — эксперт (видео)

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун утверждает, что россияне украли данные из реестров во время кибератаки на украинский Минюст. Министр юстиции Ольга Стефанишина утечку данных опровергает.

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Во время масштабной кибератаки РФ на госреестры Украины 19 декабря россияне частично украли критически важные данные, сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью телеканалу "Киев24".

"Данные украдены. Ну, частично по крайней мере, потому что украсть Эйфелеву башню невозможно, ее надо где-то разместить. Какие-то критические данные украли", — сказал Константин Корсун.

Эксперт отметил, что по его информации это была атака высочайшего уровня сложности, к которой долго готовились.

По словам Корсуна, худшим последствием кибератаки россиян для украинцев будет длительная недоступность реестров, что может отразиться на бизнесе и в целом экономике государства.

"Мы будем иметь проблемы с доступом к реестрам в течение нескольких недель, скорее всего, трех-пяти", — сказал он.

Константин Корсун добавил, что развертывание резервных копий данных требует времени, поэтому по его прогнозам восстановление реестров начнется примерно через неделю, полноценно они заработают через месяц

В Минюсте опровергают утечку данных из-за кибератаки РФ на госреестры

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время брифинга по кибератаке РФ на государственные реестры сказала, что утечка данных по состоянию на сейчас не подтвердилась.

"Я буквально перед пресс-конференцией получила информацию от председателя государственной службы специальной связи и защиты информации о том, что утечка данных пока не подтверждается", — сообщила министр.

Кибератака РФ на госреестры Украины: что известно

О масштабном сбое в работе государственных госреестров Министерство юстиции Украины сообщило в 16:21 19 декабря. В ведомстве отметили, что из-за технических работ Единые и Государственные реестры, веб-сайты Минюста и колл-центр до конца дня будут недоступны. В 19:53 российская хакерская группировка XakNet Team заявила, что они якобы взломали госреестры Минюста и удалили информацию из них.

Вечером 19 декабря вице-премьер по евроинтеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина подтвердила, что на государственные реестры произошла самая масштабная кибератака за последнее время. Чиновница сказала, что на восстановление уйдет до 2 недель.

В пресс-службе главного сервисного центра Министерства внутренних дел 20 декабря сообщили, что временно владельцам авто будут недоступны некоторые услуги. Из-за атаки на украинские госреестры в сервисных центрах МВД нельзя получить регистрационные услуги, связанные со сменой владельца транспорта.